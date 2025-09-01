«Россети» заявили, что ЛЭП в «Волжском берегу» стоит законно

Компания «Россети Волга» ответила на обращение жителей СНТ «Волжский берег», которые жаловались на проходящую по территории товарищества высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП). Ранее ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Что делать с ЛЭП, сейчас решает Арбитражный суд Саратовской области. «Волжский берег» подал иск к «Россетям» 5 августа 2025 года. В СНТ потребовали признать незаконной установку линии, к которой подключили товарищество, а также снести саму опору.

По версии «Россетей», линия построена еще в 2008 году и находится в зоне ответственности самого садового товарищества. Об этом говорит акт технологического присоединения.

В компании считают выводы экспертов, на которых ссылаются жители, необоснованными. По их мнению, заключение ООО «Аудит-эксперт» не соответствует фактическим обстоятельствам.

По версии «Россетей», другие эксперты подтвердили допустимость размещения ЛЭП. Они заявили, что никакие нормы при строительстве не были нарушены.

В компании утверждают, что оснований для отключения электроэнергии нет. Такой вопрос регулируется правилами Правительства РФ.

«Россети» также заявили, что решение о переносе линии не в их компетенции. По их словам, такой вопрос может решать только собственник имущества. Судья Виктория Саханова привлекла к делу Комитет по управлению имуществом Энгельсского района.

Никита Маркелов