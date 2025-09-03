В Саратове расселят и снесут аварийный дом на Соколовой по решению суда

Суд по иску прокуратуры Кировского района Саратова обязал муниципалитет расселить и снести аварийный многоквартирный дом № 320 на ул. Соколовая. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения жилищного законодательства прокуратура Кировского района Саратова выяснила, что указанный дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2020 году. Расселить это здание было необходимо до 1 декабря 2022 года, но этого не произошло до сих пор. Вместе с тем основные строительные конструкции дома сильно изношены, что угрожает жизни и здоровью людей.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать власти Саратова провести отселение жильцов из занимаемых жилых помещений, а администрацию Кировского района Саратова — осуществить мероприятия по сносу многоквартирного дома. Суд удовлетворил требования. При этом ответчик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Саратовский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов