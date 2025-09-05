Суд отказал УК в иске к «Саратовводоканалу» о перекладке канализации на Уфимцева

12-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ обязывать МУП «Саратовводоканал» переложить канализацию возле дома на улице Уфимцева, 10а. Соответствующий иск к ресурсоснабжающей организации подало ООО «УК „Гермес“». Компания утверждала, что нарушения в работе канализационной сети приводят к подтоплению подвалов многоквартирных домов.

Ответчик представил акты обследований, которые подтвердили исправную работу канализационной линии. Эти акты составили при участии представителей районной администрации и прокуратуры. Документы фиксировали отсутствие излива сточных вод на поверхность.

Для прояснения обстоятельств суд назначил экспертизу. Эксперт установил отсутствие единого уклона на спорном участке трубопровода. Однако эксперт также пояснил, что даже при идеальном уклоне засоры возможны из-за сброса жителями запрещенных отходов. Важнее обеспечить герметичность внутренней системы канализации дома.

Суд пришел к выводу, что истинная причина подтопления — негерметичность внутридомовой канализационной системы, которая находится в зоне ответственности управляющей компании. Истец не представил убедительных доказательств того, что аварийное состояние сетей «Саратовводоканала» вызывает затопление подвалов.

Арбитражный суд Саратовской области в удовлетворении требований отказал. ООО «УК „Гермес“» подало апелляционную жалобу, но Двенадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с выводами первой инстанции и оставил решение без изменений.

ООО «УК „Гермес“» работает с 2013 года. Компания управляет жилым фондом в Саратове. Генеральный директор Роман Мельник возглавляет компанию с 2016 года. Он же является единственным учредителем. В 2024 году штат насчитывал 28 человек. Компания имеет лицензию на управление многоквартирными домами. По итогам прошлого года выручка составила 74,1 млн руб., а прибыль — 1,3 млн руб.

Никита Маркелов