В строительство кампусов в ПФО вложат 158 миллиардов рублей

Каждый рубль инвестиций, вложенный в университетские кампусы России, генерирует рубль инвестиций в сопутствующие проекты, выяснили аналитики «ВТБ Инфраструктурный холдинг». В Приволжском федеральном округе (ПФО) такие инвестиции составят в скором времени порядка 158 млрд руб.

До 2036 года в РФ реализуют 40 проектов по созданию кампусов мирового уровня. В ближайшие шесть лет планируют сдать 25 объектов — общий объем инвестиций составит 734 млрд руб. Наибольшее финансирование получил ПФО, на втором — Дальневосточный федеральный округ (148 млрд руб.), на третьем — Центральный (133 млрд руб.).

Целью строительства кампусов называют развитие образования и рост научного потенциала субъектов России. По данным обзора «Кампусы-2030», наилучший результат возможно получить при активном сотрудничестве в формировании концепции кампуса с компаниями: так, чтобы пространство формировало условия для подготовки нужных кадров и развития необходимых исследований.

«По нашим оценкам, общий объем дополнительных инвестиций в регионы, где будут построены кампусы, может составить до 750-800 млрд руб. в случае реализации сопутствующих проектов в жилой и коммерческой недвижимости и инфраструктуре в течение десяти лет с начала эксплуатации кампуса. Раскрытие научно-исследовательского потенциала построенных кампусов повышает приток инвестиций в территории до 1,4-1,6 трлн руб., а взаимодействие с промышленной инфраструктурой и индустриальными партнерами — до 2,2-2,25 трлн руб.»,— отметил член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.

Сейчас в стране возводят 11 современных кампусов. Объекты в Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске уже частично используют. В прошлом году первый кампус открыли в Москве, при МГТУ им. Баумана. Челябинский проект планируют закончить к 2027 году. Он объединит семь вузов региона, на территории построят гостиницы для студентов и преподавателей, учебно-научный комплекс и административно-деловой центр.

