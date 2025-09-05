Главу Красноармейского района незаконно премировали на 500 тыс., возбуждено дело

В Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Красноармейская межрайонная прокуратура выяснила, что в декабре позапрошлого года должностные лица и муниципальные служащие из числа Красноармейского районного Собрания и администрации Красноармейского района указали в официальных документах ложные данные. Речь идет о том, что местные депутаты приняли решение о поощрении главы этого района в размере 500 тыс. руб.

На самом деле заседание и голосование по вопросу премирования не проводилось. Указанные действия привели к тому, что местному бюджету был причинен ущерб в размере 500 тыс. руб. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Напомним, Красноармейский район с декабря 2020 года по август 2025 года возглавлял Александр Зотов.

Павел Фролов