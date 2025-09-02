Суд в Астрахани разберется, законно ли минимущества задерживает строительство ЖК

Арбитражный суд Астраханской области рассмотрит иск предпринимателя Михаила Скорохода к региональному минимущества. Поводом для спора стал отказ ведомства вносить изменения в документацию о планировке территории в границах улиц Академика Королева, Победы, Калинина и площади Карла Маркса в Кировском районе облцентра. Слушание по делу назначено на 22 октября.

В иске идет речь о земле под Кировским рынком. Согласно Росреестру, как минимум три участка выделены под многоэтажную жилую застройку. Так, например, за сгоревшим ТЦ «Айсберг» есть соответствующий участок площадью 7,65 тыс. кв. м, кадастровая стоимость которого превышает 54 млн руб. Справа от него территория площадью 11,7 тыс. кв. м, на которой собираются возвести высотный жилой комплекс. Кадастровая стоимость этого участка — 75,9 млн руб. Еще один участок под застройку располагается ближе к дворцу спорта «Спартак». Его площадь 5,8 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость — 43,7 млн руб.

В мае этого года СМИ сообщали, что сгоревший в 2022 году ТЦ «Айсберг», который принадлежит Ирине, Екатерине и Елизавете Новиковым, начали сносить, а землю под ним планируют продать под строительство нового жилого комплекса. Однако, по данным Росреестра, участки под комплексом все еще предназначены под торговлю.

Михаил Скороход впервые зарегистрировал ИП в январе 2005 года. Трижды он ликвидировал индивидуальное предпринимательство, а последнее зарегистрировал в ноябре 2017 года. Господин Скороход учреждает в настоящее время пять организаций: ООО «Специализированный застройщик „Аура“», ООО «Аура Инжиниринг», ООО «Топливная компания „Нафтаойл“» (в процессе ликвидации), ООО «Каспика» (оптовая торговля рыбой), ООО «Торговый дом „Каспийские Деликатесы“». С августа по ноябрь 2018 года числился бенефициаром ООО «Специализированный застройщик „Регионэлитстрой“» (ныне RES Development), ООО «Топливная компания „Нафтатрейд“» (с 2014-го по 2016 год) и еще трех ликвидированных юрлиц. За прошлый год выручка компаний, принадлежащих Михаилу Скороходу, составила 13 млн руб., убытки — 11 млн руб. Стоимость долей — 19 млн руб.

Нина Шевченко