Дом платежом красен

Волгоградский суд смягчил меру пресечения саратовскому предпринимателю Виктору Качуровскому, обвиняемому в даче взятки в 300 тыс. руб. экс-замглавы Котово Борису Тарееву. Фигуранта перевели из СИЗО под домашний арест в связи с активным содействием следствию, включая дачу показаний против других участников преступной схемы. В то же время суд продлил срок содержания под стражей для самого господина Тареева, который проходит по делу о получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Экс-замглавы Котово оставили под стражей до 31 октября

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Бизнесмен Виктор Качуровский, подозреваемый СУ СКР по Волгоградской области в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в 300 тыс. руб. бывшему заместителю главы города Котово Борису Тарееву, покинул волгоградский СИЗО и находится под домашним арестом. Как стало известно «Ъ-Средняя Волга», 27 августа Центральный районный суд продлил экс-чиновнику Борису Тарееву срок содержания под стражей до 31 октября этого года.

В СКР подтвердили, что смягчение меры пресечения предпринимателю предложило следствие. «Поскольку подозреваемый оказывает содействие следствию, в том числе дает изобличающие показания в отношении других участников преступной деятельности, судом в отношении него законно избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,— уточнила старший помощник руководителя регуправления СКР Наталия Рудник. Она также сообщила, что господин Качуровский предоставил в суд сведения о наличии у него в Волгограде арендованного жилого помещения, «по месту которого он в настоящее время и исполняет возложенные судом ограничения».

Бывший котовский чиновник Борис Тареев — выходец из Саратова. Ранее фигурант возглавлял администрации Волжского и Заводского районов города. СК подозревает господина Тареева в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в виде покровительства ООО «Электросбыт», принадлежащему Виктору Качуровскому.

Зарегистрированная в Саратове компания, по данным Rusprofile, в 2024 году показала выручку 2,8 млрд руб. и чистую прибыль в 51 млн руб. «Электросбыт» является правопреемником ООО «Теплосеть Жирновск», ООО «Теплосеть г. Котово», а также ООО «Водоканал» (Жирновск) и ООО «ТКК» (Котово). Все компании, учредителем которых также был господин Качуровский, ликвидированы в декабре 2024 года.

Виктора Качуровского в Саратове считают давним партнером крупного девелопера и бывшего депутата областной думы от «Единой России» Сергея Курихина. Среди активов господина Качуровского — ООО «ТЭГК», которое распоряжается частью саратовских котельных и теплосетей. Выручка в 2024 году составила 1,3 млрд руб.

Ярослав Малых