В Волгограде гедиректор ТД Корунд Юг стал фигурантом дела о невыплате зарплаты

В Волгограде следствие по материалам прокурорской проверки возбудило в отношении гендиректора ООО «Торговый дом Корунд Юг» уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки по обращению 39-летнего местного жителя прокуратура Центрального района Волгограда выяснила, что заявитель работал в ООО «Торговый дом Корунд Юг» мастером участка. В соответствии с устной договоренностью с руководством организации ему должны были выплачивать ежемесячно по 100 тыс. руб. При этом сроки выдачи зарплаты начали нарушаться сразу после начала работы заявителя.

Через некоторое время работник и вовсе перестал получать положенные ему денежные средства. В июне прошлого года он решил уволиться. В добровольном порядке работнику не выплатили задолженность за период с февраля по июнь 2024 года в сумме 500 тыс. руб. В судебном порядке установлен юридический факт трудовых правоотношений, взыскана задолженность по зарплате.

ООО «Торговый дом Корунд Юг» зарегистрировано в Волгограде в марте 2016 года, находится в процессе банкротства. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием. С момента основания гендиректором является Алексей Медведев. Он единственный учредитель организации. Численность сотрудников ООО «Торговый дом Корунд Юг» выросла с одного человека в 2018 году до шести человек в 2024 году. Компания работает в одном регионе. Выручка организации в прошлом году снизилась на 59%, до 47,5 млн руб., убыток составил 7,2 млн руб. против прибыли в 6,7 млн руб. годом ранее. В отношении компании возбуждено шесть арбитражных дел на общую сумму 3,9 млн руб. На 10 мая этого года налоговая задолженность составила 3,4 млн руб.

Павел Фролов