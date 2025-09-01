Минздрав выяснит, почему в Саратове инвалид без ног полз по ступеням в больницу

Министерство здравоохранения Саратовской области проводит проверку размещенного в сети видео, где инвалид самостоятельно поднимается по ступеням в больницу в присутствии медика. Об этом «Ъ — Средняя Волга» сообщили в ведомстве.

Инцидент случился 31 августа в областной инфекционной клинической больнице имени Н. Р. Иванова. Мужчину доставила на машине скорая помощь. Однако после прибытия медработник не стал ему помогать. Он просто стоял рядом, и руками указывал направление для мужчины без ног, который в этом момент полз по ступеням в приемное отделение.

Минздрав начал служебную проверку по данному факту. В ведомстве заявили, что ситуация находится на их контроле. Они изучают все обстоятельства произошедшего.

Никита Маркелов