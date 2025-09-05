«Т Плюс» содержит химикаты для ТЭЦ-5 с нарушениями, компания оштрафована

Арбитражный суд Саратовской области подтвердил законность штрафа Ростехнадзора в отношении ПАО «Т Плюс» за ненадлежащее содержание площадки подсобного хозяйства Саратовской ТЭЦ-5. Компания просила отменить постановление контролирующего органа о привлечении к административной ответственности.

Ростехнадзор выяснил, что баки для кислоты не были оборудованы устройствами для предотвращения попадания внутрь влажного воздуха. Данное упущение создает риск повреждения оборудования и опасность для персонала.

В производственных помещениях склада химических реагентов не установили сигнализацию, которая оповещает о неисправной работе вентиляционных систем. Без нее сотрудники могут не узнать об опасной ситуации.

На том же объекте отсутствовала световая и звуковая сигнализация загазованности. В помещениях склада не предусмотрели средства автоматического газового контроля. Технологическое оборудование установлено на деревянные подложки. Для снижения выбросов опасных веществ при авариях не установлены быстродействующие запорные устройства. Кроме того, «Т Плюс» не предоставила документы о выполнении всех предписанных мероприятий.

Суд признал нарушения доказанными и отказал в прекращении производства, однако снизил штраф с 400 тыс. руб. до 200 тыс. Причиной стало отсутствие реального ущерба. Решение суда вступило в силу.

Никита Маркелов