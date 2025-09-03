Астраханской области предоставят свыше 400 млн на развитие спорта

Астраханская область станет получателем более 400 млн руб., которые пойдут на развитие спортивной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Правительство РФ возместит расходы Астраханской области на возведение спортивных объектов посредством выделения на эти цели денежных средств в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Реализация проекта осуществляется по поручению президента России Владимира Путина.

На средства бюджета Астраханской области с 2020 по 2024 год в регионе построили и ввели в эксплуатацию 17 спортивных сооружений. Речь идет о трех физкультурно-оздоровительных комплексах с универсальным спортивным залом, а также 14 комплексах открытого типа.

Павел Фролов