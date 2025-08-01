Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 2–3 августа
31 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых мелодрама «Письма о любви» с Пирсом Броснаном в главной роли и итальянская драма о войне в Ираке «28 дней». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Письма о любви
- Режиссер: Полли Стил
- В ролях: Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер, Гэбриел Бирн, Донал Финн, Олуэн Фуэре, Мишель Люси
- Жанр: мелодрама / Великобритания, Ирландия / 109 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «…все персонажи — возможно, в силу особенностей ирландской ментальности — напрямую обращаются к Богу. И не только просят его о чем-то, но чуть ли не шантажируют и угрожают. Происходит это непременно на лоне природы — на пленяющем дикой красотой скалистом морском берегу. Картинные ландшафты острова, запечатленные камерой оператора Дэмиена Эллиотта, становятся важной составляющей "высокого штиля" фильма. Как и почти без перерыва льющаяся сентиментальная музыка».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Любовь в сахарном сиропе».
28 дней
- Режиссер: Алессандро Тонда
- В ролях: Клаудио Сантамария, Соня Бергамаско, Анна Ферцетти, Массимилиано Росси, Андрея Джаннини, Марта Джованноцци
- Жанр: драма / Италия, Бельгия / 108 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Достоинство фильма и в том, что он, пусть и по касательной, но говорит о трагедии Ирака, нисколько не демонизируя даже похитителей. Печальные и совсем молодые стражи Джулианы вовлечены помимо своей воли в военный водоворот, на их лицах — печать неминуемой гибели, а на прощание они от всего сердца дарят узнице изящную цепочку».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драма спит, она устала».
Одно целое
- Режиссер: Майкл Шэнкс
- В ролях: Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Мориссей, Карл Ричмонд, Джек Кенни
- Жанр: ужасы / Австралия, США / 102 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Несколько старых добрых "бу!"-эффектов расставлены в нужных местах и действуют вне зависимости от зрительского желания им поддаваться. А физиологично-телесные эпизоды, количество и откровенность которых нарастают по ходу фильма, заставляют ежиться от дискомфорта. При этом в фильме на удивление много юмора, хотя смех получается скорее нервный».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Слипнется — слюбится».
Рыжая Соня
- Режиссер: М. Дж. Бассетт
- В ролях: Матильда Лутц, Роберт Шиэн, Рона Митра, Мартин Форд, Тревор Ив, Вероника Феррес
- Жанр: фэнтези, боевик / США / 110 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинопрокатчик: «Каро-Премьер»: «Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боёв. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания».
Мой папа — медведь
- Режиссер: Максим Максимов
- В ролях: Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Андрей Пынзару, Александр Головин, медведь Том
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 31 июля
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Маше уже 11 лет, и она совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа берет ее с собой в небольшой домик в лесу на выходные. Но однажды вместо него из леса возвращается самый настоящий медведь. Теперь девочке предстоит не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой».
Без правил
- Режиссер: Бьорн Франклин
- В ролях: Шайа Лабаф, Тоби Кеббелл, Джеймс Космо, Аийша Харт, Майкл Соча, Элейн Кэссиди
- Жанр: боевик, драма, криминал / Великобритания / 101 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Поворот фильма в сторону криминального жанра смотрится так же жалко, как несбыточные мечты Сала о том, что еще один, последний бой чудесным образом разрешит все его трудности. Но и в той части картины, которая наследует традициям не столько боксерского кино, сколько автохтонно британской социальной "драмы кухонной раковины", авторам не удается установить эмоциональный контакт со зрителями».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пренебречь, боксируем».
Взвести курки
- Режиссер: Эдвард Дрейк
- В ролях: Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Джои Диаз, Мелисса Лео, Тимоти В. Мерфи
- Жанр: боевик, комедия / США / 92 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «…лучший манифест традиционных семейных ценностей, чем это полуторачасовое побоище, и представить себе трудно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Огнестрельные ценности».
Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение
- Режиссер: Стивен М. Смит
- В ролях: Александр Симкин, Терри Берд, Саманта Андерсон, Тоби Винн-Дэвис, Ли Браун, Джо Дайсон
- Жанр: ужасы, триллер / Великобритания / 81 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Декорации и костюмы в фильме дешевые, льющаяся потоками кровь и отрезанные части тела ввиду своей явной ненатуральности совсем не страшные. Актеры, особенно в отрицательных ролях (впрочем, здесь почти все роли отрицательные), так старательно пучат глаза и хлопочут лицами, как будто снимаются в немом кино».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пирожки с ребятами».
Прости, детка
- Режиссер: Ева Виктор
- В ролях: Ева Виктор, Наоми Аки, Луис Канселми, Келли МакКормак, Лукас Хеджес, Джон Кэрролл Линч
- Жанр: драма, комедия / США, Испания, Франция / 104 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Прости, детка" — режиссерский и сценарный дебют актрисы Евы Виктор, также известной своими комедийными скетчами в соцсетях. Своей интонацией — меланхоличной, ироничной, местами пронзительно грустной, местами до абсурда смешной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В травме и в радости».
Герои Анекдотов
- Режиссер: Андрей Никифоров
- В ролях: Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань, Ольга Тумайкина, Фёдор Лавров, Роман Хан
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Петя обожает анекдоты, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, он обнаруживает, что его любимый жанр вызывает только непонимание и насмешки. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, смеется над его глупым увлечением. Они ссорятся и случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Теперь ему предстоит разобраться с магией, найти общий язык с Аней и помочь Ивану Васильевичу, новому русскому, Вовочке, тёще и чукче вернуться обратно в "анекдотичный мир"».