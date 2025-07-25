Огнестрельные ценности

В прокате — криминальная комедия Эдварда Дрейка «Взвести курки» (Guns Up). Михаил Трофименков испытал симпатию к незамысловатому и вторичному черному юмору режиссера именно в силу его старомодной незамысловатости и вторичности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рей и его жена Элис (Кевин Джеймс и Кристина Риччи) демонстрируют в убойном деле супружеское единомыслие

Фото: Millennium Media Рей и его жена Элис (Кевин Джеймс и Кристина Риччи) демонстрируют в убойном деле супружеское единомыслие

Фото: Millennium Media

Голливудский австралиец Эдвард Дрейк известен в основном тем, что во всех фильмах, которые он поставил, играл Брюс Уиллис. За четыре года, с 2020-го по 2023-й, Дрейк снял его в восьми главных ролях: от «Звездного рубежа» (2020) до «Детектива Найта: Независимости» (2023).

Правда, сам Уиллис за эти же четыре года сыграл в 24 фильмах, так что Дрейка можно лишь с натяжкой назвать последним паладином великого некогда героя боевиков, давшего ему «последний шанс». Все равно: несомненная любовь Дрейка к закатывающейся звезде, несмотря на более чем скромное качество фильмов, заслуживает уважения. Ну и стахановские темпы, напоминающие о темпах заслуженных ремесленников старого Голливуда, тоже редкость по нашим временам.

Увы, по состоянию здоровья Уиллис сошел с экрана. Дрейк взял солидную по его меркам паузу и нашел себе нового героя — комика Кевина Джеймса, чье амплуа исчерпывающе характеризует название фильма Фрэнка Корачи «Толстяк на ринге» (2012). Во «Взвести курки» рингом пополам со стрельбищем и пепелищем оказывается любое пространство, куда забредает этот милый увалень.

Впрочем, любовь Дрейка к приключенческому кинематографу золотых для этого жанра 1980-х годов не исчерпывается преклонением перед Уиллисом и дает о себе знать и в этом фильме.

Вот в ритуальной сцене предфинального поединка, предваряющего встречу Героя с Главным Злодеем, сходятся хороший бандит Рей (Кевин Джеймс) и плохой бандит, занимающий в криминальной иерархии далеко не козырное место, но не уступающий Рею в том, что касается комплекции: порой их даже можно перепутать.

Соперники скидывают куртки, злодей становится в боксерскую позицию. Зритель предвкушает эпический мордобой двух колоссов, обмен смертельными для нормального человека ударами, хрип, храп и рушащиеся декорации. Но Рей, вместо того чтобы «на кулачках», вытаскивает пистолет и для верности разряжает в злыдня всю обойму: некогда ему драться, он торопится.

Откровенная, между прочим, цитата из первого «Индианы Джонса», где на археолога набрасывался какой-то оглашенный, размахивая здоровенным мечом. И профессор так же ничтоже сумняшеся решал их спор метким выстрелом.

Вообще, с формальной точки зрения «Взвести курки» — приятно старомодный фильм.

Никаких тебе бешеных нарезок и скачков действия в духе Гая Ритчи — только два скромных флешбэка, никаких вылетающих в рапиде пуль и прочих навязших в зубах фокусов. Никаких чрезмерно эксцентричных персонажей за исключением амбивалентного Майкла (Мелисса Лео), шефа криминального подполья. В общем, фильм напоминает приятно потасканную физиономию одного из персонажей — бармена, у которого в нужный момент за стойкой обнаруживается арсенал, включающий портативную ракетную установку.

Но главный источник вторичного вдохновения Дрейка — фильм уже из следующей эпохи. «Взвести курки» — перепев «Мистера и миссис Смит» (2005) Дага Лаймана. Фильма о двух милейших представителях среднего класса, которые изо всех сил скрывают друг от друга, что работают киллерами. Правда всплывет, только когда супруги получат перекрестный «заказ» на них самих.

Правда, от своей жены, мальчиковатой и большеглазой Элис (Кристина Риччи), смену своего места работы Рей не скрывает. Да, он перешел из полиции не то чтобы в «бюро убийств», но что-то вроде того. Так ведь все это только ради семьи. У копов сами знаете какие зарплаты, а тут за 12 лет удалось скопить денег на приобретение ресторанчика. То-то радости будет сыну, вылитому Гарри Поттеру, и дочке, обуреваемой демонами переходного возраста: папа наконец-то не будет больше срываться по делам в разгар семейного ужина. Дочке принадлежит и чеканный афоризм «Не я выбрала насилие, насилие выбрало меня», несоразмерный поводу — это она с кем-то в школе подралась,— но конгруэнтный философии фильма.

Короче, Рей только собрался уйти в отставку, как в мафии случился переворот, и место Майкла занял упырь Лони (Тимоти Мерфи), которому некогда выколол глаз, как он полагает, сын сожженного им заживо мясника. Слово за слово, пуля за пулю, и вот уже Рею, как водится, приходится спасать не только собственную шкуру, но и жизнь своих ненаглядных. Три четверти фильма — сплошное месиво, в пекле которого неожиданные для мужа таланты проявляет Элис.

Но и детей, на диво, неожиданная правда о папаше не смущает. Для сына все происходящее вроде игры в прятки, а у дочери — наверное, это генетическое — в руке не задрожит пистолет.

Она кипит от возмущения, узнав, что родители курят, но то, что они шинкуют людей в промышленных количествах, ее не смущает.

Ведь она твердо знает: все, что ни делают папа с мамой, они делают ради семьи, а семья — это святое.

В общем, лучший манифест традиционных семейных ценностей, чем это полуторачасовое побоище, и представить себе трудно.

Михаил Трофименков