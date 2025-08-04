Бикини народной войны

В прокат вышел фэнтези-боевик М. Дж. Бассет «Рыжая Соня» — новая экранизация приключений героической дикарки, впервые появившейся на экранах в 1985 году в исполнении Бриджит Нильсен. Свежий фильм по уровню своих художественных достоинств вполне может сравниться с оригинальной картиной, но в 2025 году такое зрелище уже не развлекает, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матильда Лутц (Соня) мало похожа на женщину, способную удержать в руках меч, зато кольчужное бикини сидит на ней хорошо

Фото: «Каро-Премьер» Матильда Лутц (Соня) мало похожа на женщину, способную удержать в руках меч, зато кольчужное бикини сидит на ней хорошо

Фото: «Каро-Премьер»

Рыжую Соню придумал американский писатель Роберт Ирвин Говард, один из основоположников жанра «меча и магии» и создатель таких персонажей, как Конан-варвар и отважный археолог Соломон Кейн. Соня появилась в его рассказе «Тень стервятника», действие которого разворачивалось в XVI веке, и была она там женщиной-воительницей польско-украинского происхождения, воевавшей против османского султана. Разумеется, к Конану, герою вымышленной доисторической Харборийской эры, все это не имело никакого отношения.

Однако в 1970-х Соня превратилась в героиню комиксов Marvel о Конане-варваре, где она стала его верной боевой подругой и обзавелась своим главным атрибутом — кольчужным бикини, самой удобной одеждой для того, чтобы бегать по лесам и горам, скакать на лошади и сражаться со злодеями. В 2005 году перспективную героиню перехватило у Marvel издательство Dynamite Comics, которое выпускает комиксы о ней до сих пор.

В 1985 году о Рыжей Соне сняли одноименный фильм с Бриджит Нильсен в главной роли. Встретили его без энтузиазма: картина провалилась в прокате, а актриса получила «Золотую малину» в номинации «Худшая новая звезда». После чего, казалось, о героине благополучно забыли все, кроме читателей комиксов.

Однако идея нового фильма существовала, пускай и в «производственном аду», аж с 2008 года. Сначала его собирался ставить Роберт Родригес с Роуз Макгоун в главной роли. После того как она получила тяжелую травму на съемках другого фильма, проект отменился, но продюсер Ави Лернер не сдавался. На разных этапах в качестве режиссера рассматривались Саймон Уэст и Брайан Сингер, в кандидатурах на главную роль некоторое время ходила Эмбер Хёрд, но все никак не складывалось. Наконец в 2022 году фильм, команда которого полностью сменилась несколько раз, все-таки дополз до стадии производства.

Режиссерское кресло заняла М. Дж. Бассет (очевидно, на том основании, что она уже имела дело с персонажами Роберта И. Говарда, поставив в 2009 году фильм о Соломоне Кейне). Главную роль сыграла итальянка Матильда Лутц. Она не очень похожа на женщину, способную удержать в руках меч, а тем более им орудовать, зато уж кольчужное бикини сидит на ней хорошо.

Бикини это занимает центральное место в картине, очевидно, знаменуя отказ создателей от пресловутого «мужского взгляда» и подчеркивая силу и независимость героини. Соня, чья родная Гиркания была разорена злым вождем Анзусом, а народ изгнан, живет в лесу в компании верного коня и ищет сородичей. Вместо них она натыкается на воинов еще более злого императора Дрейгана (Роберт Шиэн) и попадает в плен. Ее заставляют участвовать в гладиаторских боях (в этой вселенной гладиаторы называются «домнати») и для выступлений на арене переодевают в тот самый игривый предмет гардероба.

Соня встречает это предложение с понятной досадой и, заслужив благодаря своему мастерству обращения с мечом и ножами репутацию бесстрашной и ловкой воительницы, требует «настоящую броню». Последняя представляет собой все то же бикини, разве что на ладонь пошире и дополненное наручами и наплечниками. Но его героиня носит с гордостью и уже не снимает до конца фильма, даже оказавшись в каких-то заснеженных пустошах.

Это, впрочем, едва ли не самая логичная сюжетная линия в картине. Остальное представляет собой бессвязную мешанину из боевых поединков (снятых в основном в темноте и смонтированных мелкой нарезкой, чтобы не бросались в глаза бюджетные ограничения), злодейских речей императора, нарисованных на компьютере видов его столицы (на графику, видимо, в основном и ушел бюджет), не слишком впечатляющих природных пейзажей и невнятной экологической повестки.

Дело в том, что Соня и ее народ живут в гармонии с природой, а негодяйский Дрейган хочет уничтожить лес, построив на его месте города, изобретает всякие машины, в том числе боевые, и чуть ли уже не подошел к открытию атомной энергии. Однако Соня бесцеремонно останавливает прогресс, кинув меч в центрифугу. Со всеми остальными препятствиями на своем пути она справляется так же играючи (правда, один раз ей приходится даже умереть, но и это ей не помеха) и радостно отправляется навстречу сиквелу. Остается только молиться всем харборийским богам, чтобы он уж точно не случился на нашем веку.

Юлия Шагельман