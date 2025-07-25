Пирожки с ребятами

В прокат вышел фильм Стивена М. Смита «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» (Sweeney Todd: Slice & Dice) — новая экранизация городской легенды о цирюльнике-убийце из викторианского Лондона. От своих более известных предшественников она отличается отсутствием звездных имен в титрах, копеечным бюджетом и минимализмом исполнения. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение»

Фото: New Town Films Ltd. Кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение»

Фото: New Town Films Ltd.

Парикмахер Суини Тодд, убивавший своих клиентов, из которых потом его сообщница, булочница миссис Ловетт, делала начинку для мясных пирогов, такой же знаменитый жупел Викторианской эпохи, как Джек-потрошитель. До сих пор идут споры, существовали ли они на самом деле или были просто воплощением страхов горожан, сгустившихся в зловонном лондонском воздухе XIX века.

Первый фильм о Суини Тодде вышел в 1926 году, а всего его история была экранизирована девять раз, включая теперешнюю ленту Стивена М. Смита. Наиболее известные из адаптаций — телефильмы 1997 и 2006 годов (роль парикмахера-убийцы в них исполнили, соответственно, Бен Кингсли и Рэй Уинстон) и, конечно, «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» Тима Бёртона (2007), где Тодда сыграл Джонни Депп, а миссис Ловетт — Хелена Бонем Картер. Эта картина, в свою очередь, была экранизацией мюзикла Стивена Сондхайма, написанного в 1979 году и удостоенного множества наград. Фильму тоже достались два «Золотых глобуса» и «Оскар» (за лучшие декорации).

Британский хоррормейкер Стивен М. Смит, написавший сценарий своего фильма вместе с Кристофером Джолли, берет основной линией тот же мотив мести и социальной несправедливости, что в мюзикле и картине Бёртона.

Его Суини Тодд (Терри Бёрд) потерял всю семью, и первой его жертвой становится лорд Райт (Джейсон Грант Форд), из-за которого его отец отправился на каторгу. В дальнейшем он продолжает убивать исключительно бездушных и неправедных богачей и представителей власти.

Миссис Ловетт (Джо Дайсон), заставшая Тодда за попыткой избавиться от трупа Райта и предложившая ему план с пирогами, поначалу кажется просто жестокой психопаткой, стремящейся разбогатеть на людоедской выпечке. Но потом выясняется, что и у нее есть свой счет к сильным мира сего. Третьим в их преступной ячейке становится сирота Тобайас (Стивен Брэндон), всю жизнь подвергавшийся издевательствам и унижениям, который просто хочет обрести семью, где его любят и принимают.

Ни о каких наградах на этот раз речи, конечно, идти не может. Декорации и костюмы в фильме дешевые, льющаяся потоками кровь и отрезанные части тела ввиду своей явной ненатуральности совсем не страшные. Актеры, особенно в отрицательных ролях (впрочем, здесь почти все роли отрицательные), так старательно пучат глаза и хлопочут лицами, как будто снимаются в немом кино. На этом фоне Терри Бёрд, пожалуй, приятно выделяется — он вполне достоверно передает сложные эмоции своего персонажа без излишнего пережима. Чего не скажешь о Джо Дайсон, которой из всего злодейского актерского репертуара недостает разве что демонического смеха.

Впрочем, в этой нарочитой искусственности постановки, где от силы десяток актеров ходят туда-сюда в трех выстроенных в павильоне «лондонских улицах», освещаемых зловещими всполохами красного, зеленого или желтого света, можно даже усмотреть своеобразную прелесть. Не исключено, что именно так выглядели первые спектакли о злодействах Суини Тодда в театрах 40-х годов XIX века, что обеспечивает фильму не обязательно задуманный авторами, но тем не менее работающий эффект погружения.

Юлия Шагельман