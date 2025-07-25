Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 26–27 июля
24 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых криминальная комедия с Кевином Джеймсом в главной роли «Без правил» и спортивно-криминальная драма с участием Шайи Лабаффа «Взвести Курки». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Без правил
- Режиссер: Бьорн Франклин
- В ролях: Шайа Лабаф, Тоби Кеббелл, Джеймс Космо, Аийша Харт, Майкл Соча, Элейн Кэссиди
- Жанр: боевик, драма, криминал / Великобритания / 101 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Поворот фильма в сторону криминального жанра смотрится так же жалко, как несбыточные мечты Сала о том, что еще один, последний бой чудесным образом разрешит все его трудности. Но и в той части картины, которая наследует традициям не столько боксерского кино, сколько автохтонно британской социальной "драмы кухонной раковины", авторам не удается установить эмоциональный контакт со зрителями».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пренебречь, боксируем».
Взвести курки
- Режиссер: Эдвард Дрейк
- В ролях: Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Джои Диаз, Мелисса Лео, Тимоти В. Мерфи
- Жанр: боевик, комедия / США / 92 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «…лучший манифест традиционных семейных ценностей, чем это полуторачасовое побоище, и представить себе трудно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Огнестрельные ценности».
Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение
- Режиссер: Стивен М. Смит
- В ролях: Александр Симкин, Терри Берд, Саманта Андерсон, Тоби Винн-Дэвис, Ли Браун, Джо Дайсон
- Жанр: ужасы, триллер / Великобритания / 81 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «В Лондоне есть легендарный цирюльник — Суини Тодд. Лезвие его бритвы бреет так чисто, что в народе его прозвали "Демон-парикмахер". У Тодда нет отбоя от клиентов, однако некоторые из них бесследно исчезают. Дело в том, что цирюльник хранит мрачную тайну, связанную с его покойными родителями. Он прибыл в Лондон, чтобы совершить кровавую месть. Помогает ему в этом местная стряпуха, миссис Ловетт. Ее деликатесные мясные пироги с недавних пор стали очень популярными. Загадку пропажи клиентов Тодда берется раскрыть молодой полицейский, который готов пойти на все, чтобы вывести злодеев на чистую воду».
Прости, детка
- Режиссер: Ева Виктор
- В ролях: Ева Виктор, Наоми Аки, Луис Канселми, Келли МакКормак, Лукас Хеджес, Джон Кэрролл Линч
- Жанр: драма, комедия / США, Испания, Франция / 104 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Агнес работает преподавателем в небольшом университете и никак не может пережить одно травматичное событие, которое случилось с ней еще в колледже. Когда к ней приезжает лучшая подруга, жизнь вроде бы налаживается. Агнес изо всех сил пытается вырваться из болезненных воспоминаний и пробует снова дышать свободно».
Герои Анекдотов
- Режиссер: Андрей Никифоров
- В ролях: Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань, Ольга Тумайкина, Фёдор Лавров, Роман Хан
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 24 июля
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Петя обожает анекдоты, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, он обнаруживает, что его любимый жанр вызывает только непонимание и насмешки. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, смеется над его глупым увлечением. Они ссорятся и случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Теперь ему предстоит разобраться с магией, найти общий язык с Аней и помочь Ивану Васильевичу, новому русскому, Вовочке, тёще и чукче вернуться обратно в "анекдотичный мир"».
Другой
- Режиссер: Давид Моро
- В ролях: Ольга Куриленко, Филип Шурер, Джули Маес
- Жанр: ужасы, триллер / Франция / 95 мин.
- В прокате: с 17 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Ни на один сюжетный вопрос по существу Моро не ответит вообще, лишь раскидает в финале пару многозначительных намеков непонятно на что, но явно на что-то абсурдное до ужаса или ужасное до абсурда».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Небылица с лицами».
Дом в огне
- Режиссер: Дани де ла Орден
- В ролях: Эмма Виларасау, Энрик Окер, Мария Родригес Сото, Альберто Сан Хуан, Клара Сегура, Макарена Гарсия
- Жанр: мелодрама, комедия / Испания, Италия / 105 мин.
- В прокате: с 17 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «Фильм балансирует между травматическими откровениями и легкомысленными шутками, иногда — забавными, иногда — просто глупыми. Юмористической кульминацией становится сцена, где под кроватью обнаруживается использованный презерватив, и возникает долгая дискуссия, кто бы это мог его туда забросить… Если бы режиссер "Дома в огне" был талантлив, как, например, Педро Альмодовар, даже такая глупость могла бы заиграть красками хулиганского гротеска».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драма с парашютом и презервативом».
Пила Х
- Режиссер: Кевин Гротерт
- В ролях: Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака, Джошуа Окамото
- Жанр: ужасы, триллер / США, Мексика, Канада / 118 мин.
- В прокате: с 17 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…в этот раз Конструктор наказывает безусловно плохих людей, так что любование кровищей и разметанными кишками можно дополнить приятным чувством морального превосходства».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В зубьях навязло».
Увидеть Париж и…
- Режиссер: Леонардо Пьераччиони
- В ролях: Леонардо Пьераччиони, Роби Аркетт, Киара Франчини, Джулия Бевилакуа, Нино Фрассика, Массимо Чеккерини
- Жанр: комедия / Италия / 90 мин.
- Слоган: «Как поехать в Париж, не выезжая из Флоренции »
- В прокате: с 24 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Увидеть Париж и…" по большому счету тот же "Гуд-бай, Ленин", только уцененный до грошового качества, лишенный неподдельной грусти, умеренной злости, незаурядной изобретательности и, что самое главное, социальности оригинала».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муза мнимых странствий».
Легенда о великанах
- Режиссер: Пауль Уркихо
- В ролях: Энеко Сагардой, Эдурне Аскарате, Ициар Итуньо, Елена Урис, Кепа Эррасти, Нагоре Арамбуру
- Жанр: фэнтези, приключения / Испания, Франция / 114 мин.
- В прокате: с 17 июля
Кинопрокатчик World Pictures: «Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений».