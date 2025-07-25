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Коммерсантъ FM
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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 26–27 июля

24 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых криминальная комедия с Кевином Джеймсом в главной роли «Без правил» и спортивно-криминальная драма с участием Шайи Лабаффа «Взвести Курки». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Без правил
Взвести курки
Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение
Прости, детка
Герои Анекдотов
Другой
Дом в огне
Пила Х
Увидеть Париж и…
Легенда о великанах
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Без правил (Salvable, 2025)

Без правил

  • Режиссер: Бьорн Франклин
  • В ролях: Шайа Лабаф, Тоби Кеббелл, Джеймс Космо, Аийша Харт, Майкл Соча, Элейн Кэссиди
  • Жанр: боевик, драма, криминал / Великобритания / 101 мин.
  • В прокате: с 24 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Поворот фильма в сторону криминального жанра смотрится так же жалко, как несбыточные мечты Сала о том, что еще один, последний бой чудесным образом разрешит все его трудности. Но и в той части картины, которая наследует традициям не столько боксерского кино, сколько автохтонно британской социальной "драмы кухонной раковины", авторам не удается установить эмоциональный контакт со зрителями».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пренебречь, боксируем».

Взвести курки (Guns Up, 2025)

Взвести курки

  • Режиссер: Эдвард Дрейк
  • В ролях: Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Джои Диаз, Мелисса Лео, Тимоти В. Мерфи
  • Жанр: боевик, комедия / США / 92 мин.
  • В прокате: с 24 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «…лучший манифест традиционных семейных ценностей, чем это полуторачасовое побоище, и представить себе трудно».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Огнестрельные ценности».

Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение (Sweeney Todd: Slice & Dice, 2025)

Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение

  • Режиссер: Стивен М. Смит
  • В ролях: Александр Симкин, Терри Берд, Саманта Андерсон, Тоби Винн-Дэвис, Ли Браун, Джо Дайсон
  • Жанр: ужасы, триллер / Великобритания / 81 мин.
  • В прокате: с 24 июля

Кинопрокатчик «Кинологистика»: «В Лондоне есть легендарный цирюльник — Суини Тодд. Лезвие его бритвы бреет так чисто, что в народе его прозвали "Демон-парикмахер". У Тодда нет отбоя от клиентов, однако некоторые из них бесследно исчезают. Дело в том, что цирюльник хранит мрачную тайну, связанную с его покойными родителями. Он прибыл в Лондон, чтобы совершить кровавую месть. Помогает ему в этом местная стряпуха, миссис Ловетт. Ее деликатесные мясные пироги с недавних пор стали очень популярными. Загадку пропажи клиентов Тодда берется раскрыть молодой полицейский, который готов пойти на все, чтобы вывести злодеев на чистую воду».

Прости, детка (Sorry, Baby, 2025)

Прости, детка

  • Режиссер: Ева Виктор
  • В ролях: Ева Виктор, Наоми Аки, Луис Канселми, Келли МакКормак, Лукас Хеджес, Джон Кэрролл Линч
  • Жанр: драма, комедия / США, Испания, Франция / 104 мин.
  • В прокате: с 24 июля

Кинопрокатчик «Экспонента»: «Агнес работает преподавателем в небольшом университете и никак не может пережить одно травматичное событие, которое случилось с ней еще в колледже. Когда к ней приезжает лучшая подруга, жизнь вроде бы налаживается. Агнес изо всех сил пытается вырваться из болезненных воспоминаний и пробует снова дышать свободно».

Герои анекдотов (2025)

Герои Анекдотов

  • Режиссер: Андрей Никифоров
  • В ролях: Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань, Ольга Тумайкина, Фёдор Лавров, Роман Хан
  • Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
  • В прокате: с 24 июля

Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Петя обожает анекдоты, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, он обнаруживает, что его любимый жанр вызывает только непонимание и насмешки. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, смеется над его глупым увлечением. Они ссорятся и случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Теперь ему предстоит разобраться с магией, найти общий язык с Аней и помочь Ивану Васильевичу, новому русскому, Вовочке, тёще и чукче вернуться обратно в "анекдотичный мир"».

Другой (Other, 2025)

Другой

  • Режиссер: Давид Моро
  • В ролях: Ольга Куриленко, Филип Шурер, Джули Маес
  • Жанр: ужасы, триллер / Франция / 95 мин.
  • В прокате: с 17 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Ни на один сюжетный вопрос по существу Моро не ответит вообще, лишь раскидает в финале пару многозначительных намеков непонятно на что, но явно на что-то абсурдное до ужаса или ужасное до абсурда».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Небылица с лицами».

Дом в огне (Casa en flames, 2024)

Дом в огне

  • Режиссер: Дани де ла Орден
  • В ролях: Эмма Виларасау, Энрик Окер, Мария Родригес Сото, Альберто Сан Хуан, Клара Сегура, Макарена Гарсия
  • Жанр: мелодрама, комедия / Испания, Италия / 105 мин.
  • В прокате: с 17 июля

Кинокритик Андрей Плахов: «Фильм балансирует между травматическими откровениями и легкомысленными шутками, иногда — забавными, иногда — просто глупыми. Юмористической кульминацией становится сцена, где под кроватью обнаруживается использованный презерватив, и возникает долгая дискуссия, кто бы это мог его туда забросить… Если бы режиссер "Дома в огне" был талантлив, как, например, Педро Альмодовар, даже такая глупость могла бы заиграть красками хулиганского гротеска».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драма с парашютом и презервативом».

Пила X (Saw X, 2023)

Пила Х

  • Режиссер: Кевин Гротерт
  • В ролях: Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака, Джошуа Окамото
  • Жанр: ужасы, триллер / США, Мексика, Канада / 118 мин.
  • В прокате: с 17 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «…в этот раз Конструктор наказывает безусловно плохих людей, так что любование кровищей и разметанными кишками можно дополнить приятным чувством морального превосходства».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В зубьях навязло».

Увидеть Париж и… (Pare parecchio Parigi, 2024)

Увидеть Париж и…

  • Режиссер: Леонардо Пьераччиони
  • В ролях: Леонардо Пьераччиони, Роби Аркетт, Киара Франчини, Джулия Бевилакуа, Нино Фрассика, Массимо Чеккерини
  • Жанр: комедия / Италия / 90 мин.
  • Слоган: «Как поехать в Париж, не выезжая из Флоренции »
  • В прокате: с 24 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Увидеть Париж и…" по большому счету тот же "Гуд-бай, Ленин", только уцененный до грошового качества, лишенный неподдельной грусти, умеренной злости, незаурядной изобретательности и, что самое главное, социальности оригинала».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муза мнимых странствий».

Легенда о великанах (Irati, 2022)

Легенда о великанах

  • Режиссер: Пауль Уркихо
  • В ролях: Энеко Сагардой, Эдурне Аскарате, Ициар Итуньо, Елена Урис, Кепа Эррасти, Нагоре Арамбуру
  • Жанр: фэнтези, приключения / Испания, Франция / 114 мин.
  • В прокате: с 17 июля

Кинопрокатчик World Pictures: «Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений».

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