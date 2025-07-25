Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Ни на один сюжетный вопрос по существу Моро не ответит вообще, лишь раскидает в финале пару многозначительных намеков непонятно на что, но явно на что-то абсурдное до ужаса или ужасное до абсурда».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Небылица с лицами».