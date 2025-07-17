Драма с парашютом и презервативом

Тощий летний кинорепертуар обогатился картиной каталонского режиссера Дани де ла Ордена, получившей одну из наград на последнем ММКФ. Кроме сочувствия к отчаянным усилиям авторов впечатлить зрителей, других сильных эмоций не испытал Андрей Плахов.

Картина снята в жанре family reunion: это когда семья в составе нескольких поколений собирается по какому-то важному поводу, а из шкафов фамильного дома начинают выпадать всяческие секреты и скелеты. В эпоху феминизма в центре таких фильмов обычно оказывается авторитарная женщина-матриарх, на которой держатся семейные скрепы, но которая сама по себе — непростая штучка.

В случае с шестидесятилетней Монце это становится очевидно еще до начальных титров фильма. Отправляясь с сыном Давидом и его очередной невестой Мартой на семейную встречу на загородную виллу, которую она решила продать, Монце успевает напомнить обо всех прежних подружках Давида. Потом останавливает машину у дома, где живет ее престарелая мать, поднимается на высокий этаж, заходит в квартиру и обнаруживает старуху мертвой. После недолгих колебаний Монце возвращается в машину и, ничего не сказав спутникам, продолжает путь. Ну, просто, чтобы не сорвать долгожданную встречу. А похоронить бабку — всегда успеется.

И встреча семейного клана происходит. На той самой красивой вилле под Барселоной, про которую один из героев говорит: «Типичные каталонские буржуа: роскошный дом и пустой счет в банке».

Джулия, дочь Монце и сестра Давида, мать двоих детей, несчастна со своим туповатым мужем и крутит интрижку с красавчиком официантом из бара. Карлес, бывший супруг Монце, мало того что обманом переписал принадлежащий жене дом на свое имя, так еще и притащил Бланку, новую подругу. Он бы и готов вернуть жене собственность, но это повлечет за собой налоговую проверку, а вот она нужна ему сейчас меньше всего.

Бланка — психотерапевт, а Карлес был ее клиентом, так они и познакомились; попав в «семью», женщина устраивает всем тест по методике гештальт-терапии, предлагая представить себя в ситуации вспыхнувшего пожара. В том, что пламя таки разгорится на самом деле, нет ни малейших сомнений: слишком демонстративно Монце кладет непогашенную сигарету на край стола. Но еще до настоящего пожара каждый из персонажей пройдет через метафорический пожар в собственном сердце. И будет рвать его на части сенсационными признаниями.

Оказывается, Джулия не испытывает никаких чувств не только к мужу, но и к детям, и ей все равно, если с ними что-то случится.

Карлес, разбитый радикулитом, «всю жизнь пахал, чтобы кормить семью», а Монце, хоть ни дня не работала за пределами дома, тоже «всем пожертвовала», отказавшись от мечты стать певицей. Напротив, Давид, совсем уже не юноша, все еще пытается осчастливить мир своим песенным альбомом — разумеется, выпустив его за счет папы и мамы. Он романтик и каждый раз всерьез влюбляется в своих подружек, но те считают его дурачком и смеются над посвященными им песенками.

Фильм балансирует между травматическими откровениями и легкомысленными шутками, иногда — забавными, иногда — просто глупыми. Юмористической кульминацией становится сцена, где под кроватью обнаруживается использованный презерватив, и возникает долгая дискуссия, кто бы это мог его туда забросить. Пройдясь по списку подозреваемых и обозвав друг друга сексистами, семейный совет вынужден довериться признанию Монце: грешна она, и да, у нее бывают любовники. Впрочем, сын склонен думать, что мама налила в презерватив сгущенку, чтобы возбудить ревность папы.

Если бы режиссер «Дома в огне» был талантлив, как, например, Педро Альмодовар, даже такая глупость могла бы заиграть красками хулиганского гротеска.

Но Дани де ла Ордена хватает лишь на то, чтобы аккуратно, по расписанному сценарию, разыграть семейное драмеди. И дать по бенефисному эпизоду каждому из актеров — надо признать, совсем неплохих. Примой в этом коллективе, конечно, чувствовала себя Эмма Виларасау: ее героиня Монце — интриганка еще та, но как тут без интриг, когда вокруг запутавшиеся беспомощные родственники? Вот и для дочки приходится устроить жестокий розыгрыш, чтобы помочь выбраться из кризиса. Эта эффектная сцена, разыгранная прямо в море, на фоне красот каталонского побережья, дает возможность проявить себя Марии Родригес Сото, играющей Джулию. Именно роль дочери, а не матери жюри ММКФ сочло лучшей в конкурсной программе; но это, конечно, дело вкуса.

По мне, так лучшим эпизодом стал тот, где Давид и Марта выясняют близящиеся к разрыву отношения, летя на одном парашюте в опасной близости к земле. В общем, если не ждать от картины слишком многого, ее вполне можно посмотреть в каникулярное время. Чтобы благополучно забыть к концу отпуска или к началу учебного года.

Андрей Плахов