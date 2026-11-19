Президент США Дональд Трамп заявил, что у тех, кто отклоняется от курса MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку великой снова»), «дела у них идут не очень хорошо». Так он прокомментировал слова миллиардера Илона Маска о том, что он не сторонник движения.