Трамп прокомментировал отказ Маска причислять себя к движению MAGA
Президент США Дональд Трамп заявил, что у тех, кто отклоняется от курса MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку великой снова»), «дела у них идут не очень хорошо». Так он прокомментировал слова миллиардера Илона Маска о том, что он не сторонник движения.
«Я не сторонник MAGA,— сказал господин Маск в интервью The New York Times. — Если под этим подразумевается некая слепая приверженность набору политических установок Республиканской партии, то у меня этого точно нет».
В ответ в разговоре с NBC News американский президент заявил, что у MAGA существует множество определений. «Для меня MAGA означает нечто вполне конкретное, и когда люди отклоняются от этого курса, дела у них идут не очень хорошо»,— сказал он. Однако он добавил, что у господина Маска «очень хорошие намерения».
Илон Маск потратил более $250 млн на президентскую кампанию Дональда Трампа в 2024 году. В октябре он стал крупнейшим донором Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс, выделив более $275 млн, сообщала FT.