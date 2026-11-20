Стоимость золота опускалась ниже $3600
Декабрьский фьючерс на золото опускался ниже $3600 за тройскую унцию впервые с 4 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.
По состоянию на 02:38 мск стоимость драгметалла опускалась на 3,94%, достигнув $3 594,5 за тройскую унцию. К 02:59 мск темпы снижения замедлились, и котировки вернулись на уровень $3 606,5 за унцию.
Накануне декабрьский фьючерс на золото на бирже дешевел до $3,69 тыс. за тройскую унцию, что стало минимальным показателем с 19 сентября прошлого года.