В зубьях навязло

Спустя два года после мировой премьеры до легального российского кинопроката добралась очередная часть долгоиграющей хоррор-франшизы, с завидной регулярностью выходящей с 2004 года. Юлия Шагельман уже и не надеется, что она станет последней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В десятой части франшизы «Пила» создатели возвращаются к ее истокам

Фото: «Кино.Арт.Про» В десятой части франшизы «Пила» создатели возвращаются к ее истокам

Фото: «Кино.Арт.Про»

Франшиза «Пила» началась с одноименной короткометражки, снятой двумя начинающими австралийскими кинорежиссерами Джеймсом Ваном и Ли Уорнером за $5 тыс. Семь минут кровавой игры на выживание так впечатлили продюсеров, что подающие надежды новички получили $1,2 млн на развитие той же идеи уже в полном метре. «Пила: Игра на выживание» (2004) вышла в прокат под эгидой компании Lionsgate и собрала по всему миру впечатляющую кассу: больше $103 млн.

С тех пор новая «Пила» выходила на экраны ежегодно, каждый раз показывая отличные финансовые результаты. В 2010 году серия, состоявшая на тот момент из шести фильмов, была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная хоррор-франшиза с совокупными сборами более чем в $977 млн. Седьмой и восьмой выпуски, между которыми создатели взяли паузу в семь лет (фильмы вышли соответственно в 2010 и 2017 годах), тоже их в этом смысле не разочаровали.

При этом, начиная примерно с третьей части, морально-нравственные дилеммы, которые должны были придать некоторое драматургическое наполнение происходящему на экране, стали играть чисто формальную роль.

Основное внимание авторов сосредоточилось на «пыточном порно»: жестокие испытания, которым подвергали своих жертв маньяк Джон Крамер по прозвищу Конструктор (Тобин Белл), присвоивший себе право судить и наказывать людей за всякого рода преступления и проступки, а затем его последователи, становились все более изощренными и из острой приправы превратились в основное блюдо, собственно, и привлекающее к экранам лояльную аудиторию.

Новая часть, которая впоследствии и стала «Пилой Х», находилась в разработке с 2018 года. Но руководство студии Lionsgate сделало шаг в сторону, вдохновившись идеей, которую предложил давний фанат франшизы — комик Крис Рок. В фильме «Пила: Спираль» (2020) он сыграл главную (совсем не комедийную) роль, а сам выпуск представлял собой попытку вписать игры Конструктора во вполне традиционный полицейский детектив с социальным посылом. Однако в прокате этот снятый за $20 млн эксперимент собрал всего $40 млн. Команда «Пилы», судя по всему, постаралась забыть его как страшный сон и вернулась к отложенному ради Криса Рока концепту.

Над десятой частью работали те же сценаристы Пит Голдфингер и Джош Столберг, что и над восьмой и девятой, а поставил ее Кевин Гротерт — монтажер пяти из предыдущих выпусков и режиссер двух. В самом фильме они вернулись к истокам: его действие хронологически происходит между событиями первой и второй «Пилы».

Таким образом, почтеннейшей публике предлагается узнать побольше о прошлом Конструктора и его «ученицы» Аманды (Шоуни Смит), даже если никто об этом не просил.

Актеры, на лицах которых заметны все прошедшие годы, конечно, довольно странно смотрятся в ролях своих персонажей двадцатилетней давности, но им на помощь приходят зловещий полумрак и готовность аудитории сдержать свое недоверие, без которой смотреть «Пилу» не стоит даже начинать.

Псевдоглубокомысленные этические конструкции в духе «тварь ли я дрожащая или право имею» здесь заменяет простой и понятный мотив мести. Джон Крамер, находящийся на терминальной стадии рака мозга, узнает об экспериментальном лечении, которое проводит, получая потрясающие результаты, доктор Сесилия Педерсен (Сюннёве Макоди Лунд). Придуманный ее отцом метод не сертифицирован в США, сама доктор скрывается от гнева Большой Фармы и поэтому пользует своих пациентов на заброшенной фабрике в пригороде Мехико. Казалось бы, такого хитроумного человека, как Конструктор, это должно насторожить, но он, подобно любому простому смертному, хватается за соломинку ложной надежды.

Разумеется, «лечение» оказывается мошеннической схемой для отъема больших сумм у населения.

Обманутый Крамер, с поразительной для умирающего человека энергией, чуть ли не за сутки организует все на той же фабрике свою традиционную пыточную со множеством сложных девайсов, куда заманивает Сесилию и ее подручных.

Помогает ему в этом невесть откуда взявшаяся Аманда, в чью задачу входит проявлять неожиданные всплески гуманизма, до и после того ей несвойственного.

Впрочем, кто будет об этом вспоминать, когда все фигуранты наконец соберутся в одном помещении и начнутся те самые игры на выживание, ради которых все это затевается (а дожидаться их приходится добрых полчаса, если не считать одной физиологичной сцены в самом начале фильма, да и она оказывается игрой воображения Крамера). Тем более что в этот раз Конструктор наказывает безусловно плохих людей, так что любование кровищей и разметанными кишками можно дополнить приятным чувством морального превосходства. В мировом прокате оно уже принесло «Пиле Х» больше $112 млн, а теперь и у российских зрителей есть возможность добавить к ним свою скромную лепту.

Юлия Шагельман