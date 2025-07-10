В Кремле рассказали о возможности открытия аэропорта в Крыму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопросы возможного открытия аэропорта в Крыму — это прерогатива Минтранса.

«Главный аспект, который принимается во внимание — это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров — это то, что стоит во главе угла»,— сказал он на брифинге. По словам представителя президента, авиагавань в Крыму начнет работу, как только «созреют условия».

Аэропорт Симферополя приостановил работу 24 февраля 2022 года. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о готовности к немедленному открытию авиагавани при получении распоряжения от президента Владимира Путина.

Сегодня возобновил работу аэропорт Геленджика. Авиагавань приостановила прием и отправку рейсов в 2022 году. «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Геленджик 18 июля. Возобновить полеты по этому направлению также планирует S7.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Геленджик встречает рейсы».