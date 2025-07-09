S7 прорабатывает варианты запуска рейсов в Геленджик

Авиакомпания S7 Airlines рассматривает все возможные варианты возобновления рейсов в открывшийся аэропорт в Геленджике. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«На данный момент S7 Airlines следит за ситуацией с открытием аэропорта и прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов. В случае принятия соответствующего решения мы оперативно сообщим об этом», — сказали ТАСС в S7.

Сегодня Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 8:30 до 20:00. Компания «Аэрофлот» уже анонсировала рейсы из Москвы в Геленджик, которые начнутся с 18 июля.