Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля
Регулярные рейсы в аэропорту Геленджика начнутся с 10 июля, сообщила Росавиация. Воздушная гавань будет принимать и отправлять самолеты с 08:30 до 20:00 мск.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Геленджик с 18 июля. Продажа билетов откроется сегодня. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320.
Ранее сегодня о грядущем возобновлении работы аэропорта сообщил Минтранс России. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД подтвердили безопасность полетов в авиагавань. Аэропорт приостановил работу в 2022 году.