Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля

Регулярные рейсы в аэропорту Геленджика начнутся с 10 июля, сообщила Росавиация. Воздушная гавань будет принимать и отправлять самолеты с 08:30 до 20:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Геленджик с 18 июля. Продажа билетов откроется сегодня. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Ранее сегодня о грядущем возобновлении работы аэропорта сообщил Минтранс России. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД подтвердили безопасность полетов в авиагавань. Аэропорт приостановил работу в 2022 году.