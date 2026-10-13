Депутаты поделили последние портфели

Споров проект постановления не вызвал, депутаты одобрили его единодушно 437 голосами. А спикер Думы Вячеслав Володин напомнил, что идея справедливого раздела комитетов между парламентским большинством и оппозицией принадлежит президенту. «Мы делаем все для того, чтобы была максимальная самореализация и возможности для каждой фракции, независимо от того, сколько голосов партия получила. Это позволяет ее избирателям принимать участие в принятии решений»,— пояснил господин Володин. Он отметил, что порой единороссам непросто возглавлять комитет, когда их первые замы — представители оппозиции, и наоборот. Но такая конфигурация, по его мнению, делает политическую систему «устойчивой к вызовам».