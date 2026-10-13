Депутаты поделили последние портфели
Утверждены кандидатуры заместителей председателей думских комитетов и комиссий
13.10.2026, 20:46
Госдума 13 октября завершила распределение руководящих постов в новом созыве. Депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателей комитетов и комиссий, а также специальных представителей палаты и полпреда в Конституционном суде. Несмотря на доминирование единороссов, в руководстве Думы считают, что у парламентской оппозиции есть все возможности для самореализации.
На пленарном заседании 13 октября Госдума одобрила проект постановления об избрании заместителей председателей комитетов и комиссий. 134 из них представляют «Единую Россию» (ЕР): 59 единороссов займут должности первых зампредов, еще 75 — простых заместителей. Оппозиция в сумме получила 30 таких постов: у КПРФ будет восемь первых и пять простых зампредов, у ЛДПР — семь первых и ни одного простого зама, у «Справедливой России» (СР) — соответственно четыре и один, у «Новых людей» (НЛ) — два и три. Также были избраны зампреды четырех комиссий. Первыми замами стали единороссы Раиса Кармазина (комиссия по регламенту), Василий Пискарев (по депутатской этике), Анатолий Выборный (по мандатным вопросам) и Светлана Разворотнева (по обеспечению жилищных прав граждан). Все семь постов простых зампредов комиссий тоже заняли члены ЕР.
30 сентября, как сообщал “Ъ”, Дума утвердила председателей 34 комитетов: 20 из них возглавили депутаты ЕР, пять — КПРФ, по три — представители ЛДПР, НЛ и СР. Таким образом, формирование структуры девятой Думы и распределение в ней руководящих постов завершено (см. график).
Споров проект постановления не вызвал, депутаты одобрили его единодушно 437 голосами. А спикер Думы Вячеслав Володин напомнил, что идея справедливого раздела комитетов между парламентским большинством и оппозицией принадлежит президенту. «Мы делаем все для того, чтобы была максимальная самореализация и возможности для каждой фракции, независимо от того, сколько голосов партия получила. Это позволяет ее избирателям принимать участие в принятии решений»,— пояснил господин Володин. Он отметил, что порой единороссам непросто возглавлять комитет, когда их первые замы — представители оппозиции, и наоборот. Но такая конфигурация, по его мнению, делает политическую систему «устойчивой к вызовам».
Спикер также сообщил, что Владимир Путин на встрече с руководителями партий выступил за реализацию подобной модели и на региональном уровне: пока оппозиционные политики там зачастую «не востребованы» и «перекладывают ответственность на представителей парламентского большинства».
Так же единогласно депутаты утвердили Татьяну Москалькову (ЕР) представителем Думы в Конституционном суде (КС). Как подчеркнул глава комиссии по регламенту Виктор Пинский (ЕР), она отвечает всем необходимым требованиям, в частности, имеет ученую степень, являясь доктором юридических наук. Он также напомнил, что последние десять лет госпожа Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в России. А Вячеслав Володин передал слова благодарности от КС предыдущему представителю Думы — Юрию Петрову (ЕР), который в девятом созыве возглавил новый комитет по уголовному и административному законодательству.
Кроме того, Госдума утвердила самого Вячеслава Володина сопредседателем межпарламентской группы (ее традиционно возглавляют спикеры обеих палат), а Евгения Попова (ЕР) — его заместителем. Олег Матыцин и Константин Затулин (оба — ЕР) стали специальными представителями Думы в межпарламентских, международных и иных общественных организациях: первый будет представлять позицию палаты по вопросам спорта (совмещая эту работу с должностью главы профильного комитета), второй — по вопросам миграции и гражданства.
В завершение «кадрового блока» повестки палата прекратила полномочия депутата Ирины Елиферовой (ЕР) в связи с переходом на другую работу и одобрила переход 25 депутатов из одних комитетов в другие. В частности, госпожа Москалькова переместится из комитета по уголовному и административному законодательству в комитет по конституционному и гражданскому законодательству, а трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина (ЕР) сменит международные дела на дела СНГ.