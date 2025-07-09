«Аэрофлот» 18 июля запустит рейсы из Москвы в Геленджик

Компания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) 18 июля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. Продажу билетов откроют сегодня, сообщили в компании.

«Первый рейс будет выполнен 18 июля. Далее 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты будут ежедневными. 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно», — сказано на сайте компании.

По данным «Аэрофлота» полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 с эконом- и бизнес-классами. В аэропорту Геленджика будут работать 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку.

Сегодня Минтранс России сообщил о возобновлении работы аэропорта в Геленджике, который был закрыт с начала СВО. Информацию позднее подтвердила «Росавиация».