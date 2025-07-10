Геленджик встречает рейсы

Аэропорт Геленджика откроется уже 10 июля. Об этом сообщили в Росавиации. Первые рейсы запланированы на 18 июля. В ведомстве подчеркнули, что полеты будут выполняться с 8:30 до 20:00 по московскому времени. Приведет ли открытие воздушной гавани к возобновлению турпотока? И ждать ли открытия других южных аэропортов? Разбирался — Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика

Безопасность авиамаршрута до Геленджика подтвердили специалисты Росавиации и Государственная корпорация по организации воздушного движения, рассказали в Минтрансе. «Аэрофлот» тем временем начал продажи билетов на это направление. Самый дешевый вариант без багажа —от 18 тыс. руб. При этом весь блок билетов на первый день раскупили за несколько часов, убедился “Ъ FM”. С 25 июля маршрут станет регулярным, а с 6 августа добавится второй рейс в день, уточнили в авиакомпании.

«Аэрофлот» не единственный перевозчик, который будет обслуживать это направление. Авиакомпания S7 сообщила «РИА Новости», что также работает над возобновлением полетов в Геленджик. Время в пути при вылете из Москвы составит чуть более 4 часов. Обратно — 3 часа 55 минут. Впрочем, турпоток в Геленджик вряд ли восстановится до конца сезона, считает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин: «Аэропорт Геленджику нужен, его открытие позволит уже в этом сезоне добавить 25-30% того турпотока, который сейчас есть. Это удобно именно для тех туристов, которым затруднительно добираться на машине, а поездов в южном направлении не хватает уже традиционно.

Напомню, что в 2021 году аэропорт принял около 1 млн пассажиров на прилет и на вылет, то есть это 500 тыс. реальных туристов, которые летали два раза. Но поскольку половина года уже позади, в этом сезоне мы можем рассчитывать, наверное, на 150-200 тыс. реальных поездок. При условии, что сохранится и полетная сетка, и география полетов. Обычно такие вещи восстанавливаются небыстро».

Открытие маршрута в Геленджик не означает, что другие южные направления стали такими же безопасными, отмечает авиаэксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Геленджик — это некий пробный шар. Конечное решение принимают соответствующие авиационные ведомства, но оно чисто техническое решение. А до них свое слово должны сказать силовые структуры, которые, соответственно, дают оценку существующим угрозам и своей собственной возможности обеспечить безопасность в том или ином пункте.

В данный момент, если решение принимается уже на уровне Минтранса и Росавиации, значит, силовики дали добро и гарантировали, что угрозы минимальны, либо они готовы их полностью свести к нулю. Это не значит, что такие же возможности существуют даже в соседних аэропортах».

Аэропорт Геленджика пока будет обслуживать не более трех рейсов в день. Об этом генеральный директор авиагавани рассказал на встрече с главой города. Число бронирований туров по этому направлению может увеличиться в полтора-два раза, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Сезон в регионе начался позже обычного — в июле, поэтому гости успеют насладиться теплым морем, рассказала “Ъ FM” администратор «Metropol Гранд отель Геленджик» Алена: «До открытия авиасообщения до нас добирались и на автомобилях, и на поездах до Новороссийска. Сейчас заселение чуть выше половины. На прошлой неделе погода была непредсказуемая, температура опускалась ниже +20, но сейчас уже все нормализовалось — +30».

Аэропорт Геленджика закрылся для авиарейсов с первого дня боевых действий на территории Украины. С 2022 года в южных регионах не используются для гражданских полетов свыше 10 аэропортов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак