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Коммерсантъ FM
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«Нет обязаловки»: Песков о прощании со Старовойтом и сигнале от Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге объяснил журналистам, почему Владимира Путина не было на церемонии прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, почему мирное урегулирование на Украине не застопорилось и почему пока не откроют аэропорты на юге. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прощание со Старовойтом

  • У президента сегодня другой рабочий график.
  • Да, президент традиционно отправляет венки.
  • Нет никакой «обязаловки», поэтому не могу сказать, кто ездил (на прощание.— «Ъ») от администрации президента.

Конфликт на Украине

  • Сейчас нельзя сказать, что мирный процесс по Украине застопорился.
  • Россия ждет сигнала от Украины по поводу третьего раунда переговоров.
  • Россия предпочла бы достичь целей в украинском конфликте мирными средствами, но пока этого не происходит, Москва продолжает СВО.

Переговоры Алиева и Пашиняна

  • Россия приветствует прямой диалог Армении и Азербайджана в ОАЭ.
  • Мирный договор между Арменией и Азербайджаном добавит в регион предсказуемости и стабильности.

Открытие аэропортов

  • Работу аэропортов на юге запустят, как только позволят условия.
  • Главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров.
  • Оценка восстановления работы аэропорта в Крыму — прерогатива Минтранса.

А также

  • О возможных темах на встрече Лаврова и Рубио нужно обращаться в МИД РФ.
  • По проблеме строительства дороги через Лосиный остров нужно обращаться к региональным властям.

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