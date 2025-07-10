«Нет обязаловки»: Песков о прощании со Старовойтом и сигнале от Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге объяснил журналистам, почему Владимира Путина не было на церемонии прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, почему мирное урегулирование на Украине не застопорилось и почему пока не откроют аэропорты на юге. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прощание со Старовойтом

У президента сегодня другой рабочий график.

Да, президент традиционно отправляет венки.

Нет никакой «обязаловки», поэтому не могу сказать, кто ездил (на прощание.— «Ъ») от администрации президента.

Конфликт на Украине

Сейчас нельзя сказать, что мирный процесс по Украине застопорился.

Россия ждет сигнала от Украины по поводу третьего раунда переговоров.

Россия предпочла бы достичь целей в украинском конфликте мирными средствами, но пока этого не происходит, Москва продолжает СВО.

Переговоры Алиева и Пашиняна

Россия приветствует прямой диалог Армении и Азербайджана в ОАЭ.

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном добавит в регион предсказуемости и стабильности.

Открытие аэропортов

Работу аэропортов на юге запустят, как только позволят условия.

Главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Оценка восстановления работы аэропорта в Крыму — прерогатива Минтранса.

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