«Нет обязаловки»: Песков о прощании со Старовойтом и сигнале от Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге объяснил журналистам, почему Владимира Путина не было на церемонии прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, почему мирное урегулирование на Украине не застопорилось и почему пока не откроют аэропорты на юге. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Прощание со Старовойтом
- У президента сегодня другой рабочий график.
- Да, президент традиционно отправляет венки.
- Нет никакой «обязаловки», поэтому не могу сказать, кто ездил (на прощание.— «Ъ») от администрации президента.
Конфликт на Украине
- Сейчас нельзя сказать, что мирный процесс по Украине застопорился.
- Россия ждет сигнала от Украины по поводу третьего раунда переговоров.
- Россия предпочла бы достичь целей в украинском конфликте мирными средствами, но пока этого не происходит, Москва продолжает СВО.
Переговоры Алиева и Пашиняна
- Россия приветствует прямой диалог Армении и Азербайджана в ОАЭ.
- Мирный договор между Арменией и Азербайджаном добавит в регион предсказуемости и стабильности.
Открытие аэропортов
- Работу аэропортов на юге запустят, как только позволят условия.
- Главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров.
- Оценка восстановления работы аэропорта в Крыму — прерогатива Минтранса.
А также
- О возможных темах на встрече Лаврова и Рубио нужно обращаться в МИД РФ.
- По проблеме строительства дороги через Лосиный остров нужно обращаться к региональным властям.