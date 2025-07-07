Аксенов заявил о готовности запустить аэропорт в Симферополе по первому поручению Путина

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудил с главой Росавиации Дмитрием Ядровым готовность международного аэропорта Симферополя к потенциальному возобновлению работы. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: telegram-канал Росавиации Сергей Аксенов

Фото: telegram-канал Росавиации

Сергей Аксенов заявил о готовности к немедленному запуску аэропорта при получении соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.

Господин Ядров отметил, что власти уделяют должное внимание поддержке и дальнейшему развитию аэропорта. «Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова», — сказал глава Росавиации. Он заявил о своей уверенности, что пассажиропоток воздушной гавани в будущем превысит прежние значения.

В июне 2021 года аэропорт Симферополя обслужил более 1 млн пассажиров. Этот результат стал для воздушной гавани рекордным. 24 февраля 2022 года на работу аэропорта был наложен запрет.