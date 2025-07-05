Кризис в российско-азербайджанских отношениях и переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Камала Сафарова и Азиза Абасова (на фото — слева) в Ленинском районном суде Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу Камала Сафарова и Азиза Абасова (на фото — слева) в Ленинском районном суде Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Цифры недели

Уровень воды на петербургской дамбе достиг максимальной отметки выше 180 см.

В России число атак на предприятия топливно-энергетического комплекса за полгода выросло на 40%.

На 10–15% подешевели подержанные китайские машины.

1 млн пользователей зарегистрировались в российском мессенджере MAX.

В московские колледжи в 2025-м подано в десять раз больше заявлений о поступлении, чем за аналогичный период прошлого года.

По букве закона

В СКР передано уголовное дело уроженцев Азербайджана, которые, по версии следствия, с 2001 по 2011 год в составе преступной группировки совершили в Екатеринбурге несколько убийств.

В офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку задержали семь человек. Двое из них арестованы.

Сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах компании «Южуралзолото» — одного из крупнейших золотодобытчиков в РФ.

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего замминистра обороны Тимура Иванова за растрату.

Экс-замглавы МЧС Павла Барышева приговорили к трем годам колонии за мошенничество и фальсификации доказательств.

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов на Украину.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

Россия стала первой в мире страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций в отношении Сирии.

Отставки и назначения

Андрей Стрижов, возглавлявший Главное следственное управление СКР, переходит в Генпрокуратуру.

Гендиректор «Мечела» Олег Коржов, возглавлявший компанию с 2014 года, покинул пост. На его место назначен первый заместитель генерального директора Игорь Хафизов.

Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра страны Пхетхонгтхан Чинават.

Цитаты недели

«Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится» (помощник президента РФ Юрий Ушаков о переговорах Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом).

«Инициатива была французской стороны. Но вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о телефонных переговорах Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном).

«Уже видно, что он (2026 год.— “Ъ”) не будет простым» (глава Сбербанка Герман Греф об экономической ситуации в России).

«Telegram уже более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становится предметом медиадавления с самых разных сторон. Вполне возможно, что сейчас мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram» (основатель Telegram Павел Дуров о дискредитации мессенджера).

Инициативы недели

Минприроды намерено регламентировать процесс разведения и продажи породистых животных.

Комиссия «Единой России» предложила включить борьбу с холестерином в профильный федеральный проект.

Миллиардер Илон Маск призвал создать новую политическую партию в США.

ВОЗ обратилась к правительствам всех стран с предложением поднять на 50% цены на алкоголь, табак и газировку.

Сделки недели

ГК «Эфко» получила разрешение ФАС на выкуп у Exoil Group ООО «Масленица», бывшей «дочки» американской Bunge. Сумма сделки оценивается в 16–20 млрд руб.

Третий по величине производитель спирта в России «Ренессанс» выкупил 25% акций в АО «Евразийская алкогольная группа».