Человечество заплатит за вредные привычки

Всемирная организация здравоохранения обратилась к правительствам всех стран с предложением поднять на 50% цены на алкоголь, табак и газировку. Это позволит предотвратить 50 млн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет, подсчитали в организации. Российские эксперты полагают, что люди сами должны отказаться от вредных привычек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира к 2035 году поднять цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки как минимум на 50%. Инициатива носит название «3 к 35», и она поможет предотвратить 50 млн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет, уверены эксперты ВОЗ.

В заявлении организации подчеркивается, что связанные с вредными продуктами неинфекционные заболевания, включая болезни сердца, рак и диабет, стали причиной более 75% всех смертей в мире.

Для реализации инициативы предлагается использовать систему «налогов на здоровье» (health taxes) — в ряде стран, в том числе и в России, их взимают с продуктов, негативно влияющих на здоровье населения. Такая политика сдержит развитие хронических заболеваний, считает ВОЗ, и заодно поможет государствам пополнить бюджет.

«От Колумбии до Южной Африки правительства, которые ввели налоги на здоровье, столкнулись с сокращением потребления вредных продуктов и ростом доходов,— говорится в заявлении организации.— Тем не менее многие страны продолжают предоставлять налоговые льготы нездоровым отраслям, включая табачную. Более того, долгосрочные инвестиционные соглашения с промышленностью, ограничивающие рост налогов на табак, могут еще больше подорвать национальные цели в области здравоохранения. ВОЗ призывает правительства пересмотреть и избегать таких льгот для поддержки эффективной борьбы с табаком и защиты общественного здоровья».

Директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов подтверждает, что табакокурение, избыточное потребление алкоголя и неправильное питание действительно вносят наибольший вклад в преждевременную смертность населения. Однако он считает более эффективным не повышение стоимости продуктов, негативно влияющих на здоровье, а «целенаправленное изменение образа жизни, привычек и других условий, которые могут повлиять на развитие заболевания или ухудшение состояния здоровья».

Новая инициатива ВОЗ рискует остаться просто хорошим намерением, поскольку не учитывает существующие практики и научную базу, считает эксперт.

Повышение цен на алкоголь, табак или газировку само по себе не решит проблему здоровья нации, соглашается глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, необходимо применять «методы мягкой силы»: активно пропагандировать здоровый образ жизни, поддерживать развитие массового спорта и правильного питания, «чтобы сами граждане делали выбор в пользу здоровья». По его словам, государство должно создавать условия, при которых людям было бы легче и предпочтительнее выбирать полезные занятия в часы досуга.

В России существует практика акцизного налогообложения вредной для здоровья продукции. Так, с 1 июля 2023 года в рамках борьбы с избыточным потреблением сахара введен акциз на сахаросодержащие напитки: 7 руб. за один литр. Акциз платят производители и импортеры такой продукции, но в конечном итоге сумма включается в стоимость товара для потребителя. Деньги от акциза поступают в федеральный бюджет и направляются, в частности, на финансирование федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Согласно поправкам к Налоговому кодексу, акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2025 году составляет 740 руб. за 1 литр безводного спирта. В 2026 году он возрастет до 770 руб., а в 2027-м — до 801 руб. Эти деньги идут в федеральный и региональный бюджеты, однако необязательно на цели здравоохранения. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что основная часть доходов от акцизов на алкоголь и табак должна идти на решение социальных вопросов, в том числе на развитие спорта. Согласно его поручению, с 2026 года часть доходов от акцизов на табак и алкоголь будет предоставляться субъектам РФ в форме субсидий на строительство спортивных объектов, «повышение двигательной активности населения» и медицинскую реабилитацию.

Наталья Костарнова