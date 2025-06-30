Греф: 2026 год будет непростым для бизнеса и банков

Сбербанк рассчитывает выполнить все планы на 2025 год, несмотря на сложную ситуацию в экономике, заявил глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров. По его мнению, 2026 год также «обещает быть не самым простым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Греф заявил, что сейчас сложно давать оценку тому, будет ли следующий год сложнее текущего. Глава «Сбера» считает, что это будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ключевой ставки Центробанка (ЦБ). «Но уже видно, что он не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна»,— уверен он (цитата по ТАСС).

На собрании 6 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту. Минэкономики надеется, что ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».