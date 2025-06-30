Греф: 2026 год будет непростым для бизнеса и банков
Сбербанк рассчитывает выполнить все планы на 2025 год, несмотря на сложную ситуацию в экономике, заявил глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров. По его мнению, 2026 год также «обещает быть не самым простым».
Герман Греф
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Господин Греф заявил, что сейчас сложно давать оценку тому, будет ли следующий год сложнее текущего. Глава «Сбера» считает, что это будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ключевой ставки Центробанка (ЦБ). «Но уже видно, что он не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна»,— уверен он (цитата по ТАСС).
На собрании 6 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту. Минэкономики надеется, что ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.
Подробности — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».