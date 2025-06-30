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Коммерсантъ FM
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Греф: 2026 год будет непростым для бизнеса и банков

Сбербанк рассчитывает выполнить все планы на 2025 год, несмотря на сложную ситуацию в экономике, заявил глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров. По его мнению, 2026 год также «обещает быть не самым простым».

Герман Греф

Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Греф заявил, что сейчас сложно давать оценку тому, будет ли следующий год сложнее текущего. Глава «Сбера» считает, что это будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ключевой ставки Центробанка (ЦБ). «Но уже видно, что он не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна»,— уверен он (цитата по ТАСС).

На собрании 6 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту. Минэкономики надеется, что ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».

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