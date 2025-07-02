Китайские автомобили ударились в пробег

Цены на подержанные машины китайских брендов возрастом от года до трех лет резко снизились, за первое полугодие они упали на 10-15%. На стоимость давят кратно выросший за последнее годы объем вторичного китайского парка, распродажи дилерами новых автомобилей и высокий курс рубля. Ситуация вряд ли изменится до конца года, прогнозируют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Цены на китайские автомобили с пробегом возрастом один–три года с января по июнь снизились в среднем на 10–15%, сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Тенденцию подтверждают опрошенные “Ъ” участники рынка. Динамика, по мнению господина Целикова, связана со скидками на первичном рынке, которые сейчас активно предлагают производители и дилеры. В итоге, отмечает он, «свежий» подержанный китайский автомобиль продать на вторичном рынке можно только с большим дисконтом.

В частности, по данным Сергея Целикова, средняя цена Haval Jolion 2023 и 2022 годов выпуска с начала года на классифайдах снизилась на 9%, до 1,95 млн руб. и на 11%, до 1,7 млн руб. соответственно. Geely Monjaro производства 2023 года подешевела на 13%, до 3,2 млн руб. Цены на Geely Coolray 2023 года выпуска за полгода упали на 10%, до примерно 2 млн руб. Кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 4 Pro позапрошлого года выпуска снизились в цене на 20%, до 1,75 млн руб. и 11%, до 1,57 млн руб. соответственно. Эти же модели, произведенные в 2022 году, стали дешевле на 12% и 15%, цены на них — 1,7 млн руб. и 1,4 млн руб.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков уточняет, что снижение стоимости китайских машин с пробегом сильно зависит от конкретного бренда и модели, но в среднем цены упали примерно на 10%.

Предложение китайских автомобилей в сегменте пробега кратно увеличилось, говорит коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. «Если до 2022 года китайские бренды были экзотикой, то теперь за ними – больше половина дилерских центров»,— отмечает он. Для многих первых владельцев, рассуждает топ-менеджер, пришла пора менять машины, тем более что китайские модели очень быстро устаревают морально: темп задают сами производители, постоянно предлагая обновления. «Однако на вторичном рынке китайские автомобили с пробегом сталкиваются с конкуренцией со стороны новых китайских машин — склады затоварены, многие дилеры и производители торгуют себе в убыток, лишь бы разморозить деньги»,— подтверждает он. По подсчетам «Газпромбанк лизинга» совокупный сток новых автомобилей у дилеров и импортеров на начало лета 2025 года составляет примерно в 550 тыс. единиц. При этом на рынке наметился тренд на сокращение складских запасов, отмечали опрошенные “Ъ” аналитики (см. “Ъ” от 18 июня).

Директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов, подтверждает, что на протяжении трех-четырех месяцев подержанные автомобили китайского производства существенно потеряли в стоимости. Кроме давления первичного рынка на снижение цен влияет курсовая разница. Доллар подешевел по отношению к рублю почти на 20%, напоминает господин Черноусов, юань тоже потерял свои позиции к нашей национальной валюте. «Из-за этого стоимость машин, поставляемых из Китая снизилась, и такие же модели, но на рынке автомобилей с пробегом, тоже теряют в цене, это происходит неизбежно, два процесса идут параллельно»,— поясняет он.

Еще один фактор снижения ценников — крайне небольшой опыт длительного владения и эксплуатации китайских машин, полагает Вадим Черноусов. По его мнению, участники рынка за счет существенного уменьшения оценочной стоимости этих машин нивелируют риски на случай проблем с их реализацией.

Автомобили российских и ушедших из страны брендов также подешевели, но в значительно меньшей степени, отмечают опрошенные “Ъ” дилеры и аналитики. По оценке господина Целикова, стоимость таких машины с начала года уменьшилась на 1–2,5%.

Тенденция на снижение цен в сегменте китайских машин с пробегом в ближайшее время продолжится, прогнозирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но, по мнению эксперта, резких изменений в прайс-листах не будет. По оценке Сергея Целикова, автомобили брендов из КНР на вторичном рынке, вероятно, будут терять в цене до конца года.

Наталия Мирошниченко