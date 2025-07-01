Минздрав просят взяться за сердце

Во многих регионах есть необходимость в федеральной финансовой поддержке для лечения повышенного уровня холестерина у населения. В отдельных субъектах не хватает «десятков миллионов» рублей. Такие выводы сделала специальная комиссия «Единой России» по итогам исследования, проведенного в 64 регионах. Не менее 12 тыс. пациентов с дислипидемией нуждаются в интенсивной терапии: без медикаментов они могут столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Минздраве считают, что государственная помощь таким гражданам уже достаточно велика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием «Потребность в терапии дислипидемии», которое представил на форуме Всероссийского союза пациентов по сердечно-сосудистым заболеваниям председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению, директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко.

Дислипидемия — это состояние организма, вызванное нарушением уровня жиров в крови. Чаще всего оно приводит к повышенному уровню холестерина (гиперхолестеринемия) и, как следствие, к риску развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. По данным исследований 2020–2022 годов, распространенность гиперхолестеринемии в РФ составила 58,8%, а гипертриглицеридемии (повышенного уровня триглицеридов в крови, еще одного вида дислипидемии) — 32,2%.

Представляя исследование, Денис Проценко напомнил, что в России уже реализуется отдельный федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (запущен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году). «Но при обсуждении на комиссии (генсовета "Единой России" по здравоохранению.— “Ъ”) нам показалось, что есть моменты, которые мы упустили. Если говорить об атеросклерозе как об одном из звеньев болезней системы кровообращения, то контроль и лечение гиперхолестеринемии — это то, что мы должны обеспечить»,— заявил он.

В рамках исследования опрашивались органы власти из 64 субъектов федерации. Авторы хотели выявить проблемы, мешающие снижать уровень «плохого холестерина» у кардиологических пациентов. Оценивалась также потребность в финансовой поддержке терапии со стороны федеральных властей.

По данным Дениса Проценко, в интенсивной лекарственной терапии дислипидемии нуждаются не менее 12 тыс. пациентов. Речь о так называемой PCSK9 таргетной терапии, в ходе которой используются препараты при недостаточном эффекте или непереносимости других средств (например, максимальных доз статинов). Но ингибиторы PCSK9 не включены в перечень препаратов федпроекта, которыми граждане обеспечиваются на льготных условиях за счет федерального бюджета. Это, следует из представленного исследования, является одной из ключевых проблем при терапии дислипидемии.

Представители 93% регионов—участников опроса подтвердили необходимость включения лекарств в федеральную программу. Требуемые суммы зависят от регионов, варьируясь от 368 тыс. до «десятков миллионов рублей», сказано в исследовании.

Количество нуждающихся в лекарствах измеряется от десятков до нескольких тысяч человек на один субъект. 65% субъектов согласны на расширение перечня льготных лекарств при условии выделения дополнительного бюджета, 35% — при сохранении текущего финансирования.

Господин Проценко напомнил, что ранее были проведены два заседания комиссии «Единой России» по контролю гиперхолестеринемии, по итогам которых российские кардиологи предложили расширить перечень препаратов в программе лекарственного обеспечения. Предложения уже направлены в Минздрав и в ведомственный Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи.

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева согласна, что включение современных гиполипидемических препаратов в федеральную программу могло бы снизить сердечно-сосудистую смертность, количество повторных инфарктов и инсультов. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев считает, что лечение дислипидемии важно сделать такой же приоритетной частью федерального проекта, как контроль артериального давления и вторичная профилактика инфарктов и инсультов. Анастасия Агаева при этом напоминает, что дислипидемия — состояние, которое требует не только терапии, но и поддержания пациентом здорового образа жизни: соблюдения сбалансированного и разнообразного питания, физической активности и отказа от курения и употребления алкоголя.

В пресс-службе Минздрава, отвечая на запрос “Ъ”, прямо не прокомментировали пожелания регионов по расширению перечня лекарств, закупаемых с участием федеральной поддержки.

При этом в министерстве подчеркнули: наблюдаемый сегодня уровень смертности от заболеваний системы кровообращения является «исторически низким».

В Минздраве напоминают, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры, повышение эффективности диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. «За последние пять лет значительно изменилась и расширилась программа льготного лекарственного обеспечения,— добавляют в министерстве.— Кроме того, в программу были включены новые категории пациентов, а объем федерального финансирования значительно возрос. Всего за пять лет бесплатное лекарственное обеспечение получили свыше 2,5 млн пациентов с высоким риском, а охват программы превысил 98%».

Согласно представленным Денисом Проценко данным, доля пациентов, получающих лекарства и достигших «целевого» уровня холестерина, сильно зависит от субъекта федерации, варьируясь от 0,80% в Ингушетии до 86% в Ленинградской области (в среднем по стране — 35,5%). Конечный показатель зависит не только от обеспеченности препаратами, но и от того, как врачи выполняют клинические рекомендации. Многие субъекты не ведут учет и никак не мониторят эффективность терапии, говорится в исследовании, и это тоже является проблемой.

Наталья Костарнова