«Талибан» был плох, а стал ух!

Россия стала первой в мире страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан — государство, провозглашенное движением «Талибан» после повторного прихода к власти в Кабуле в 2021 году. Решение было принято несколько месяцев спустя после инициативы Верховного суда РФ исключить радикальную группировку из перечня террористических организаций. Своим признанием Москва дает понять, что рассматривает Кабул как «объективного союзника» в борьбе с глобальным джихадом, представители которого не спешат покидать афганскую территорию. Экономические проекты пока остаются на втором плане в рамках двусторонней повестки, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый флаг вывешен над посольством Афганистана в Москве (3 июля 2025 года)

Фото: Посольство Афганистана / ТАСС Новый флаг вывешен над посольством Афганистана в Москве (3 июля 2025 года)

Фото: Посольство Афганистана / ТАСС

О признании правительства талибов объявил МИД России. Принципиальное решение по этому вопросу было принято президентом России Владимиром Путиным по предложению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, проинформировал 3 июля российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. «Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном»,— отметил дипломат.

Таким образом, Россия стала первой страной, официально признавшей правительство, сформированное движением «Талибан» после его повторного прихода к власти в Кабуле в 2021 году.

Это серьезный сдвиг с точки зрения текущей легитимации талибов. Первый Исламский Эмират Афганистан, который был провозглашен в 1996 году и закончил свое существование в 2001-м, был признан только Саудовской Аравией, ОАЭ и Пакистаном, однако они сейчас не спешат узаконивать связи с действующим руководством страны.

Официальному признанию правительства Афганистана предшествовало историческое решение Верховного суда РФ от 17 апреля о приостановке запрета деятельности движения «Талибан» на территории России. После того, 1 июля в Москву прибыл первый талибский посол Гул Хасан.

Шаг Москвы на пути к узакониванию отношений с Кабулом привел в восторг его власти. «Теперь, когда процесс признания запущен, Россия оказалась впереди всех»,— заявил 3 июля министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки, уверенно добавив, что «это смелое решение станет примером для других».

Одними из первых «новый виток развития отношений между Россией и Афганистаном» поприветствовали 4 июля в Китае, который, как считают эксперты, может последовать примеру Москвы и признать талибов.

Российская сторона дает понять, что Афганистан играет для нее важную роль с точки зрения борьбы с филиалом «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) — группировкой «Вилаят Хорасан» (ВХ, признана в России террористической и запрещена), которая взяла на себя ответственность за кровопролитный теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. «Они (талибы.— “Ъ”) наши объективные союзники, которых мы должны поддерживать, чтобы вооружить их во всех смыслах этого слова»,— пролил 1 июля свет на мотивы последовавшего признания движения советник главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов.

Интерес джихадистов к Афганистану действительно сохраняется. В июньском докладе генсека ООН Антониу Гутерриша, посвященном ситуации в Афганистане, сообщается о 2299 инцидентах, «связанных с охраной и безопасностью». Это на 3 процентных пункта больше, чем за тот же период 2024 года. И не последнюю роль в них сыграла ВХ (признана в России террористической и запрещена).

Как пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, за последние годы Москва продемонстрировала прагматичный подход к Кабулу.

«Основным приоритетом для России остается противодействие террористическим угрозам, тогда как экономические проекты, связанные с использованием транзитного потенциала Афганистана, занимают второе место в повестке»,— рассказал эксперт.

«Теракт в подмосковном зале "Крокус Сити Холл", ответственность за который взяла на себя ВХ (признана в России террористической и запрещена.— “Ъ”), стал неожиданным фактором, ускорившим нормализацию отношений между сторонами,— полагает господин Нессар.— Афганские власти осудили нападение, впервые назвав подобные акты террористическими».

По словам собеседника “Ъ”, в рамках экономического сотрудничества Афганистан имеет для РФ значение с точки зрения инфраструктурных проектов и транспортных маршрутов.

«Для России эти инициативы представляют стратегический интерес в условиях санкционного давления и перестройки международных экономических связей, особенно на фоне изменений на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Эти изменения делают приоритетнее центральноазиатские коридоры»,— пояснил он.

В свою очередь, востоковед Руслан Сулейманов заявил “Ъ”, что решение Москвы признать Кабул мало что изменит в двусторонних отношениях. «Российские власти и так активно взаимодействуют с афганскими властями,— напомнил эксперт.— Теперь это произошло еще и де-юре. Вероятно, российским властям хочется подчеркнуть особый характер отношений с движением "Талибан", учитывая, что талибы сотрудничают с государствами Центральной Азии, Китаем, Пакистаном, Ираном. Также у них есть партнеры в арабском мире».

С учетом того, что Кремль активно продвигает повестку Глобального Юга, стремясь играть в этом роль первой скрипки, очень важно «иметь максимально теплые контакты с такими властями, как талибское правительство», добавил собеседник “Ъ”.

При этом господин Сулейманов выразил сомнение в том, что у России есть конкретные планы по развитию экономических отношений. Он напомнил, что за четыре года существования Исламского Эмирата Москва так и не стала для Кабула важным с этой точки зрения партнером. «Россия едва ли попадает в десятку крупнейших торговых партнеров Афганистана, сильно уступая Китаю, Ирану, Пакистану, Японии, странам Центральной Азии. Вряд ли что-то изменится сейчас»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Между тем в Кремле уже заявили, что в рамках двусторонних отношений контакты между Москвой и Кабулом будут налаживаться. Но пока президент РФ Владимир Путин не планирует контактов на высшем уровне с Исламским Эмиратом.

Нил Кербелов