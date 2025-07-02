Кремль: Макрон не проявил готовность обсуждать мир на Украине с учетом реалий

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Нет, не подавал, обменялись мнениями, но достаточно подробно»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос, отметил ли Владимир Путин сигналы со стороны собеседника о готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий. Дмитрий Песков отметил, что разговор был «хорошей возможностью донести позиции друг до друга».

Первый за три года телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона состоялся вчера вечером и продлился два часа. В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что в ходе беседы Эмманюэль Макрон призвал российского коллегу «как можно скорее» установить режим прекращения огня на Украине и начать переговоры между Украиной и Россией «для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта». Он также подчеркнул «неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины».

В пресс-службе Кремля указали, что президент России Владимир Путин в беседе с французским коллегой назвал украинский конфликт «прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Он заявил Эмманюэлю Макрону, что мирные договоренности по Украине должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. Президенты условились продолжить контакты в целях возможной координации шагов.

Подробнее о разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона — в материале «Ъ» «Европе дан шанс».

Анастасия Домбицкая