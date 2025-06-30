Дело азербайджанцев призвали в Москву

В центральный аппарат СКР передано вызвавшее большой резонанс уголовное дело уроженцев Азербайджана, которые, по версии следствия, сколотили преступную группировку и с 2001 по 2011 год совершили в Екатеринбурге несколько убийств, расправляясь с конкурентами по бизнесу. Во время операции силовиков умерли два человека, что вызвало резкую реакцию со стороны официального Баку. Тем временем в Азербайджане задержаны руководители «Sputnik-Азербайджан», которых заподозрили в незаконном финансировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования» председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СКР ведомства уголовное дело этнической группировки, состоявшей из уроженцев Азербайджана и совершившей, по версии следствия, несколько убийств. Задержания фигурантов были проведены в Екатеринбурге утром 27 июня.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что в ходе операции правоохранителей было проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей. «Выполненные следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них, позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы»,— подчеркнула госпожа Петренко. Она подтвердила, что в ходе задержаний два человека умерли. «По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются»,— сообщила она. По ее словам, окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы. По данным “Ъ”, речь идет о братьях Зияддине и Гусейне Сафаровых.

По данным источника “Ъ”, изначально правоохранителями были задержаны 14 человек, позже после допросов часть из них отпустили.

В минувшие выходные Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал трех фигурантов — братьев Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Им инкриминируются п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по найму по предварительному сговору), а также ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму).

Еще троим — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову — суд продлил срок задержания на 72 часа. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Ленинского райсуда Екатеринбурга, им меру пресечения изберут 1 и 2 июля.

Как заявили в правоохранительных органах, все фигуранты входили в этническую преступную группировку, которая занималась самыми разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками.

ОПГ считают причастной к поставке в регион суррогатного алкоголя, которым в 2021 году отравились более 40 человек, сообщили источники “Ъ”.

А самые тяжкие преступления, по версии правоохранителей, члены группировки совершили в период с 2001 по 2011 год. Речь идет об убийстве торговца ширпотребом Юниса Пашаева, который у всех на виду 11 мая 2001 года был зарезан возле кафе «Металлон»; о покушении в мае 2010 года на предпринимателя Фехруза Ширинова, которого пытался застрелить некто Элман Сулейманов, однако пистолет дал осечку; а также о ранении в голову владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева, от которого бизнесмен позже скончался в больнице.

Адвокат арестованного Ахлимана Гянджиева Илкин Амиров рассказал “Ъ”, что его доверитель не признал вину. «Его обвиняют в убийстве в 2001 году предпринимателя Юниса Пашаева, хотя они даже не были знакомы. Ситуация с расследованием сложилась непростая: дело в давности событий, многие свидетели либо умерли, либо давно не живут в России»,— отметил он. Адвокат заявил, что при задержании некоторые фигуранты пострадали.

Представители азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге настаивают на невиновности задержанных. «Со слов их родственников, они не причастны к совершению преступлений. Я был в суде в качестве слушателя при избрании задержанным лицам меры пресечения. Со слов адвоката Сафарова Мазахира, им были даны признательные показания под принуждением. Надеемся на справедливое и объективное расследование уголовного дела»,— отметил заместитель председателя СООНКО «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински.

События в Екатеринбурге вызвали резкую реакцию со стороны официального Баку.

30 июня были задержаны руководители «Sputnik Азербайджан», которых, по словам азербайджанской стороны, проверяют на незаконное финансирование СМИ (см. материал на этой странице). Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана не должно стать поводом для демаршей. «Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и не может, и не должно являться поводом для подобной реакции»,— сказал Дмитрий Песков.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что к ней обратилась омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева с целью выяснить обстоятельства задержания и причинения телесных повреждений. «Обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу»,— написала в своем Telegram-канале Татьяна Москалькова.

Мария Шараева, Екатеринбург