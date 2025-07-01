Каждый в семье Чинават несчастлив по-своему

Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, занявшая кресло главы правительства менее года назад, была отстранена 1 июля от должности Конституционным судом. Судьи сочли ее виновной в нарушении этики и конституции в ходе телефонного разговора с влиятельным в соседней Камбодже политиком Хун Сеном, в котором госпожа Чинават позволила себе раскритиковать командующего одним из военных округов собственной страны. Случайно или нет в тот же день в уголовном суде Бангкока началось судебное разбирательство в отношении отца отстраненной главы правительства — одного из самых популярных в стране политиков Таксина Чинавата, также бывшего премьером. Его обвиняют в преступлении, считающемся в Таиланде еще более тяжким,— оскорблении монархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Бывший премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Точкой отсчета нынешнего судебного вердикта в отношении премьера стал инцидент на границе Таиланда и Камбоджи в конце мая. Тогда войска двух соседних стран устроили стрельбу в спорном приграничном районе, в ходе которой погиб один камбоджийский пограничник. Вслед за этим отношения Пномпеня и Бангкока резко обострились, и премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават попыталась снять напряженность в телефонном разговоре 15 июня с одним из самых влиятельных политиков Камбоджи — бывшим лидером страны Хун Сеном, ныне занимающим пост председателя камбоджийского Сената и правящей Народной партии. Пытаясь задобрить соседа, глава правительства допустила уничижительные высказывания в адрес командующего 2-м военным округом Таиланда и продемонстрировала готовность подчиниться требованиям камбоджийской стороны. На ее беду подробности этого разговора просочились в прессу.

Оправдываясь, премьер заявила, что ее высказывания были тактикой ведения переговоров. Но это нисколько не погасило скандал.

В Таиланде военные имеют значительное влияние, любая критика в их адрес всегда воспринималась как переход красных линий. Утечка деталей разговора вызвала протесты, на волне которых одна из ключевых партий правящей коалиции «Пхумчай Тхаи» («Гордость Таиланда») покинула альянс, существенно ослабив правительство госпожи Чинават.

А 36 сенаторов между тем сочли действия премьера грубо нарушающими этические нормы и конституцию, обвинив ее в отсутствии необходимой квалификации и в нечестности, что противоречит п. 4 и 5 ст. 160 Основного закона. И подали жалобу в Конституционный суд, которую тот 1 июля и удовлетворил, отстранив госпожу Чинават от исполнения обязанностей премьера.

Вердикт не окончательный: Пхетхонгтхан Чинават пока отстранена на 15 дней, в течение которых исполнять ее обязанности будет вице-премьер и нынешний министр транспорта Таиланда Сурия Джуангруангкит. Но весьма вероятно, что последующее судебное рассмотрение дела госпожи Чинават закончится окончательным решением о ее отставке.

«Я думала только о том, как предотвратить столкновения и жертвы. Я настаиваю на том, что у меня не было никаких дурных намерений. Я приношу извинения, если мой подход был неудовлетворительным»,— отметила героиня скандала после оглашения вердикта.

При этом госпожа Чинават, будучи отстраненной от обязанностей главы правительства, останется в его составе в качестве министра культуры — этот пост она заняла днем ранее в рамках перестановок в кабинете министров.

Пхетхонгтхан Чинават пришла к власти всего десять месяцев назад, став самым молодым премьером Таиланда (на тот момент ей только исполнялось 38 лет) и второй женщиной на этом посту (первой, что в реалиях Таиланда неудивительно, была ее родная тетя Йинглак Чинават, стоявшая у руля страны в 2011–2014 годах). Что также неудивительно, предшественник младшей Чинават и ее однопартиец Среттха Тхависин покинул свой пост досрочно и недобровольно: он был уволен по решению Конституционного суда за нарушение этических норм при назначении министра, который когда-то отбывал срок в тюрьме.

Вступая в должность, госпожа Чинават, называющая себя «социально-либеральным капиталистом», обещала, что ее правительство сконцентрируется на решении экономических проблем для улучшения качества жизни в Таиланде. Но за прошедшее время добиться сколько-нибудь ощутимых успехов ей не удалось. И это рикошетом ударило по ее популярности: опрос общественного мнения, проведенный 19–25 июня, показал, что рейтинг ее одобрения упал до 9,2% с 30,9% в марте.

Примечательно, что в один день с решением Конституционного суда в Бангкоке стартовал судебный процесс отца отстраненного премьера — экс-главы правительства Таиланда 75-летним Таксина Чинавата.

Миллиардера, дважды избиравшегося лидером страны в начале 2000-х годов, обвиняют в оскорблении таиландской монархии и размещении оскорбительного для нее контента в интернете, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Одновременное судебное преследование отца и дочери Чинават можно было бы считать не более чем совпадением. Но, как заметил агентству AFP таиландский политический аналитик Титинан Понгсудхирак, «между этими двумя случаями существует прямая, неоспоримая связь». Но главное заключается в том, что в итоге репутация семьи Чинават, которая на протяжении многих лет присутствия в политике боролась против консервативной, провоенной и пророялистской элиты, оказалась сейчас под угрозой «критического ослабления», резюмировал политолог.

Наталия Портякова