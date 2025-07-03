Главные заявления по итогам телефонного разговора Путина и Трампа
Президенты России и США провели телефонный разговор, который длился почти час. Это шестая с начала года беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом. Стороны обсудили украинский кризис и вопрос продолжения российско-украинских мирных переговоров. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что разговор «шел на одной волне» и был «откровенным». Главные заявления — в подборке «Ъ».
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Президент США вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
- Президент России заявил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфликта.
- Россия продолжает искать политическое решение конфликта на Украине. Президент России проинформировал президента США о реализации гуманитарных договоренностей с Украиной.
- Москва и Вашингтон исходят из того, что переговоры РФ и Украины должны продолжаться в двустороннем формате. Конкретные даты третьего раунда переговоров не обсуждались в разговоре.
- Тема прекращения поставок оружия из США на Украину в ходе разговора не затрагивалась.
- Лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Путин подчеркнул необходимость урегулирования конфликтов политико-дипломатическим путем.
- Путин и Трамп обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США.
- Возможность личной встречи лидеров РФ и США не обсуждалась, но это идея «висит в воздухе».