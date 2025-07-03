Главные заявления по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты России и США провели телефонный разговор, который длился почти час. Это шестая с начала года беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом. Стороны обсудили украинский кризис и вопрос продолжения российско-украинских мирных переговоров. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что разговор «шел на одной волне» и был «откровенным». Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ