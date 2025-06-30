В мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей

Российский мессенджер Мax достиг отметки в 1 млн регистраций на мобильных устройствах и компьютерах, сообщается в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшая активность зафиксирована среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. По данным платформы, 75% человек используют Android, 23% — iOS, 2% предпочитают версию для ПК.

За несколько недель работы сервиса пользователи отправили 14 млн сообщений и совершили более 420 тыс. звонков, средняя продолжительность которых составила 8 минут 6 секунд.

Max — новый российский мессенджер на базе платформы VK. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что национальный мессенджер, закон о котором подписал 24 июня президент Владимир Путин, планируется развивать на базе платформы от VK.