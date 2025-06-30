Чем известен экс-гендиректор «Мечела» Олег Коржов

30 июня Олег Коржов покинул пост генерального директора ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR) после 11 лет руководства. Подробности биографии бизнесмена — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Коржов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Коржов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Коржов Олег Викторович родился 24 октября 1970 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). В 1993 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «экономика и управление в металлургии», в 2002-м получил дополнительное образование в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «общий менеджмент». Кандидат экономических наук.

В 1993–1995 годах работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК), с 1995 года являлся заместителем гендиректора по экономике и финансам ОАО «Никомремстрой» (структура НТМК). В 1997–1998 годах был исполнительным директором ОАО «Никомремстрой». В 1998 году стал заместителем начальника, затем — начальником экономического управления ОАО НТМК, с 2003 по 2005 год — директор НТМК по экономике и финансам.

В 2005 году возглавил планово-экономический департамент в одном из крупнейших производителей угля на российском рынке — ОАО «Мечел». В 2009–2011 годах — вице-президент по бизнес-планированию и анализу, позже — старший вице-президент по экономике и развитию бизнеса компании. В январе 2014 года назначен гендиректором ПАО «Мечел».

В 2024 году компания получила чистый убыток в сумме 37,1 млрд руб. после прибыли 22,3 млрд руб. годом ранее. Господин Коржов связывал снижение показателей с очередным витком санкционного давления (в 2024 году на фоне санкций компания рассталась с зарубежными активами). В июне 2025 года Олег Коржов заявил, что «Мечел» может сократить отгрузку угля на 25%.