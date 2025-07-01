Трамп подписал указ об отмене режима санкций против Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций в отношении Сирии. Однако санкции в отношении экс-президента страны Башара Асада и связанных с ним лиц продолжат действовать. Текст документа опубликовали на сайте Белого дома.

Санкции перестают действовать 1 июля. Госсекретарю США Марко Рубио было поручено, если возможно, обеспечить также отмену санкций в отношении Дамаска в рамках ООН, а также рассмотреть возможность исключения Сирии из списка стран-спонсоров терроризма.

Дональд Трамп также поручил администрации усилить меры против лиц из бывшего руководства Сирии, которых США обвиняют в военных преступлениях, нарушениях прав человека и наркотрафике. Указ предусматривает санкции, в том числе против тех, кто, по мнению Вашингтона, поддерживал режим Башара Асада.

В конце ноября 2024 года сирийская оппозиция начала наступление, 8 декабря вошла в Дамаск, вынудив Башара Асада покинуть пост президента и страну. Ахмед аш-Шараа стал фактическим лидером Сирии и 29 января 2025 года объявил себя исполняющим обязанности президента на переходный период. 14 мая Дональд Трамп встретился с Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде — это стало первой за 25 лет встречей лидеров США и Сирии.