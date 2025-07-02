Начальник следствия метит в надзор

Как стало известно “Ъ”, Андрей Стрижов, почти семь лет возглавлявший главное следственное управление СКР, переходит в Генпрокуратуру (ГП). Предполагается, что в ГП он займет соответствующую своему следственному статусу генеральскую должность. В свое время он входил в ту же команду следователей по особо важным делам, из которой вышли заместитель председателя СКР, а впоследствии генпрокурор Игорь Краснов и ряд других генералов, занимающих сейчас ведущие должности в надзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Стрижов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Стрижов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин издал указ, которым освободил от занимаемой должности начальника ГСУ СКР по Москве Андрея Стрижова. По данным “Ъ”, следственное ведомство генерал-майор юстиции покинул по собственному желанию в связи с выслугой лет. В последнее время он догуливал отпуска и оформлял служебные документы. Исполняющим обязанности начальника ГСУ сейчас является генерал-майор юстиции Виталий Саксин, с 2016 года занимающий пост замначальника. Впрочем, помимо него на освободившуюся должность есть еще целый ряд претендентов.

Андрей Стрижов в качестве и. о. руководил ГСУ СКР с 2018 года, через два года был утвержден в должности.

Родился он в 1983 году, а в органах следствия работал с 2003 года. Известность получил во время службы в центральном аппарате СКР. С 2012 по 2014 год он был старшим следователем по особо важным делам в управлении по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ комитета. Затем год являлся заместителем руководителя управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны следственного главка.

Отметим, что в производстве этого управления находятся все резонансные дела, связанные с расследованием событий на бывших территориях Украины, а сейчас и теракты, совершенные ВСУ и украинскими спецслужбами в России. Кроме того, будучи следователем, господин Стрижов разбирался в обстоятельствах так называемого болотного дела, а также беспорядках на Хованском кладбище Москвы.

Ряд источников в правоохранительных органах сообщил “Ъ”, что, уволившись из ГСУ СКР, генерал планирует остаться в правоохранительных органах и в ближайшее время может занять важную должность в Генпрокуратуре.

Напомним, что руководителем надзорного ведомства является Игорь Краснов, под началом которого господин Стрижов служил в комитете, а первым заместителем генпрокурора служит Анатолий Разинкин, ранее также занимавший пост в СКР. В надзор из следствия также ушли оба замначальника ГСУ комитета Сергей Золотарев и Игорь Голкин, следственный генерал-майор Сергей Степанов и ряд полковников.

Николай Сергеев