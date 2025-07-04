Экс-замминистра МЧС Барышева посадили на 3 года за фальсификацию доказательств

Суд в Москве вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы МЧС Павла Барышева. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и подделке доказательств по гражданскому делу. Осужденному назначили три года колонии общего режима и штраф на 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Барышев

Фото: МЧС России Павел Барышев

Фото: МЧС России

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, фигурант в 2017-2019 годах подделал документы о правах на обеспечение жильем. Их он представил суд, по результатам которого экс-замминистра получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству следствие оценило в 20 млн руб. Позже жилье арестовали.

О возбуждении уголовного дела против Павла Барышева СКР рассказал в сентябре 2024 года, изначально ему вменяли только мошенничество. В ноябре ведомство завершило следствие, тогда же прибавилось обвинение в фальсификации доказательств. Для рассмотрения в суд дело направили в конце января 2025 года.

Пост замглавы МЧС господин Барышев занял 2 февраля 2017 года, спустя четыре года президент Владимир Путин освободил чиновника от должности. Причина отставки не уточнялась. После этого мужчина стал заместителем гендиректора ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России по связям с госорганами.

Никита Черненко