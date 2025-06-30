Власти Москвы заявили о 10-кратном росте заявок на поступление в колледжи

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила «Ъ», что за первые дни приемной кампании в московские колледжи подано более 25 тыс. заявлений на поступление: это в десять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы оснащаем колледжи современными мастерскими, уделяя большое внимание формированию реальных практических навыков у студентов. Поэтому ведущие компании столицы заинтересованы в наших выпускниках. Абитуриенты в ответ на растущий спрос и повышение престижа СПО все чаще осознанно выбирают городские колледжи как путь к гарантированному трудоустройству», — сказала Анастасия Ракова.

Заммэра добавила, что сейчас у колледжей Москвы более 3,8 тыс. компаний-партнеров, среди них — крупные промышленные предприятия и научно-исследовательские институты.

Прием заявлений в московские колледжи стартовал 26 июня и продлится до 26 июля для выпускников девятых классов, до 15 августа — для выпускников прошлых лет. На специальности, где предусмотрены вступительные испытания, заявления принимают до 10 августа. В 2025 году для абитуриентов столичных учреждений СПО выделено 43 тыс. бюджетных мест.

Подробнее — в материале «Ъ» «Московские колледжи обучат по прописке».

Полина Мотызлевская