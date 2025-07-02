NBC: США приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину

Министр обороны Пит Хегсет отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов на Украину на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух представителей Минобороны, двух представителей Конгресса и еще двух источников, знакомых с ситуацией.

Как сообщили собеседники издания, задержаны поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

По словам двух чиновников из Пентагона и двух представителей Конгресса, поставки оружия могут быть приостановлены до завершения проверки, а если боеприпасов не хватает или они будут необходимы в других частях мира, то и на более длительное время.

Ранее о приостановке поставок боеприпасов Украине сообщала газета Politico. Проверка запасов показала, что количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается. По информации газеты, уже выделенных средств хватит для поддержки Украины еще на несколько месяцев.