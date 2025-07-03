В золоте нашли коррупцию

“Ъ” стали известны подробности иска Генпрокуратуры об изъятии активов миллиардера Константина Струкова — зампреда законодательного собрания Челябинской области от «Единой России». По данным надзора, используя свой статус, он не только захватил золотодобывающие (в том числе «Южуралзолото») и угольные предприятия, но и власть в самом собрании, которой распоряжался в корыстных целях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен и зампред заксобрания Челябинской области Константин Струков

Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ Бизнесмен и зампред заксобрания Челябинской области Константин Струков

Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ

Как следует из иска (имеется в распоряжении “Ъ”), несмотря на то что закон запрещает совмещать госслужбу с занятием бизнесом, Константин Струков, который с 2000 года является депутатом заксобрания Челябинской области, а с 2017 года — его зампредом и входит в состав комитета по экологии и природопользованию, нарушал ограничения, а также извлекал выгоду из своего положения.

В ходе проверки Генпрокуратурой было установлено, что ответчик является президентом ООО «Управляющая компания ЮГК» (УК ЮГК) и владеет акциями коммерческих предприятий, в том числе ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК). Прокуроры выяснили, что контроль над «Южуралзолотом» господин Струков установил еще в 1997 году, когда был назначен директором данной компании. Данное общество было создано на базе госпредприятия «Южуралзолото».

По данным прокуратуры, в 2000 году, уже будучи депутатом, господин Струков, используя процедуру банкротства, обеспечил вывод имущественного комплекса предприятия на созданное им же ПАО ЮГК, ставшее после этого заниматься добычей, первичной переработкой и реализацией золота.

Доходы, полученные от эксплуатации госимущества, ответчик использовал, создав холдинг — группу компаний ЮГК. На ее базе в 2002–2023 годах были учреждены ряд взаимосвязанных организаций: ООО Е.ГЭС, которое занимается производством электроэнергии, ООО «Щебеночный карьер» (добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев), ООО СМУ №65, строящее жилые и нежилые здания, занимающееся рекламной деятельностью ООО «Форсаж аутдор», а также добывающее драгметаллы ООО АС «Прииск Дражный», ООО «Соврудник», АО «Коммунаровский рудник», АО «Восточная» и ОАО «Еткульзолото».

Сейчас холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Республике Хакасия. Его капитализация превышает 180 млрд руб., ежегодная выручка составляет 54 млрд руб., а валовая прибыль — 34 млрд руб. «Тем самым ответчик, по должности курирующий недропользование, ключевые активы в данной сфере сосредоточил в своем подчинении, монополизировав стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах»,— говорится в исковом заявлении.

Прокуратура полагает, что господин Струков «действовал в условиях постоянного конфликта интересов, поскольку одновременно являлся депутатом, определяющим условия поведения в области природопользования, и управлял предприятием, осуществляющим деятельность в этой же сфере».

«В силу совмещения статусов Струков имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не общественным нуждам»,— указано в иске.

Надзор установил, что для сокрытия до 2022 года своего участия в ПАО ЮГК господин Струков оформил актив на кипрский офшор Ugold Limited, назначив его номинальным руководителем свою дочь Александру Струкову, которая имеет гражданство Швейцарии и постоянно проживает там же. При этом фактически бизнесом управлял сам господин Струков. Впоследствии для обеспечения возможности последующей продажи акций компании на территории РФ он снова перевел их в российскую юрисдикцию, перерегистрировав на свое имя, и, реализовав часть, оставил в 2023–2024 годах в своей собственности 67,85% ценных бумаг ПАО ЮГК.

Последнее, установила проверка, было фиктивно оформлено в доверительное управление ООО УК ЮГК: в нарушение закона его единственным учредителем и президентом выступил сам господин Струков, то есть собственником и доверительным управляющим имущества стало одно и то же лицо, что запрещено.

Аналогичным образом господин Струков, по данным Генпрокуратуры, завладел акциями ОАО «Челябинскуголь», которое было создано на базе государственных угольных кластеров.

Для этого он снова использовал процедуру банкротства, по итогам которой вывел активы на созданное им ОАО «Челябинская угольная компания». Доходы от эксплуатации активов господин Струков вложил в приобретение ООО «Бизнес-Актив» (покупка и продажа недвижимости), ООО «Хоум» и ООО «Уралвент», занимающиеся ремонтом оборудования и машин. В свою очередь, ООО «Арбат-Сити», ООО «Агрокомплекс “Экомодуль”», ООО «Сады Предгорья», ООО «Погрузочно-транспортное управление», ООО «Коркинский экскаваторно-вагоноремонтный завод» вошли в их состав. Совокупная капитализация этих компаний составила 42,6 млрд руб. В этом случае держателями активов стала другая дочь господина Струкова Евгения Кузнецова, а также ряд доверенных лиц: Наталия Зарубина, Сергей Евтеев, Наталья Субботина, Андрей Верзилин и Екатерина Абрамова.

Прокуратура утверждает, что «вырученные средства от деятельности предприятий Струков регулярно выводит в значительных объемах за границу», в такие страны как Черногория, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Латвия, Эстония, Турция, «где он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши».

В иске отмечается, что, будучи более 24 лет во власти, господин Струков «приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона и сегодня выступает фактическим руководителем законодательного органа».

При этом вырученные от бизнеса доходы не идут на повышение зарплаты сотрудников предприятий, а также поддержание их безопасной работы, что приводит к авариям и чрезвычайным ситуациям. Так, по данным надзора, в результате несанкционированной эксплуатации компаниями господина Струкова дамбы на Светлинском месторождении в 2024 году произошел ее прорыв, 33 га земли подверглись заражению. «До настоящего времени плодородие угодий не восстановлено, причиненный природе ущерб — более 3 млрд руб.— не возмещен»,— говорится в иске. В нем добавляется, что из-за нарушений нормативов при ведении горных и взрывных работ на его шахтах за последнее время произошло 13 ЧП, из них 7 — со смертельным исходом.

Генпрокуратура просит Советский райсуд Челябинска изъять в доход государства акции и доли 11 вышеназванных компаний, среди которых ООО УК ЮГК и ПАО ЮГК.

Отметим, что накануне сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в них в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов.

По данным “Ъ”, пока дело возбуждено лишь по факту, и господин Струков ни в каком качестве в нем не фигурирует.

Суд по ходатайству Генпрокуратуры уже принял обеспечительные меры по иску, наложив арест на акции и доли изымаемых предприятий. Предварительное слушание по делу назначено на 8 июля.

В структурах депутата Струкова от комментариев воздержались, а сам он для них доступен не был.

Мария Локотецкая