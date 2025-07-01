Тимуру Иванову нашли срок в банке

Тринадцать лет заключения, лишение ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания почетного строителя, а также штраф в размере 100 млн руб. Так закончилось первое уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова — о растрате на сумму более 4 млрд руб. Проходивший с ним по делу бывший подчиненный, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов, получил на полгода меньше. Защита обжалует судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра обороны Тимур Иванов получил срок и штраф и лишился ордена

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший замминистра обороны Тимур Иванов получил срок и штраф и лишился ордена

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Несмотря на то что весь судебный процесс проходил в здании Мосгорсуда на Богородском Валу, оглашение приговора в связи с ремонтом перенесли в здание в районе метро «Бауманская», где ранее находился Измайловский районный суд.

Маленький зал едва вместил всех желающих. Поддержать Тимура Иванова приехала его гражданская жена, телеведущая и экс-советник министра обороны РФ Мария Китаева, увидев которую, он заулыбался. Для того чтобы огласить вводную и резолютивную части приговора, судье Сергею Подопригорову потребовалось всего 15 минут.

Он признал Тимура Иванова и Антона Филатова виновными в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как ранее писал “Ъ”, данное уголовное дело СКР расследовал с 2016 года, однако его фигурантом Тимур Иванов стал лишь через восемь лет. В первом эпизоде речь шла о приобретении в Греции в апреле—октябре 2015 года с помощью зарегистрированной в Гонконге офшорной компании «Туринвест сервисиз лимитед» двух паромов для Керченской переправы Maria Eleni и Agios Lavrentios общей стоимостью €12,4 млн в обход санкций. Их закупка была поручена подведомственному Минобороны ООО «Оборонлогистика», деятельность которого в то время курировал господин Иванов, являвшийся руководителем АО «Оборонстрой».

Следствие полагает, что эта сделка причинила государству ущерб на сумму 216,6 млн руб., так как на покупку судов было израсходовано 685,2 млн руб., тогда как АО «Оборонстрой» было выделено 901,8 млн руб.

Разницу соучастники похитили, впоследствии легализовав 216,6 млн руб. Следствие установило, что похищенные средства были переведены на счета подконтрольных фигурантам коммерческих организаций под видом оплаты консалтинговых и консультационных услуг, продажи иностранной валюты, а также возврата средств по договору займа.

Также суд согласился с выводами следствия о том, что господа Иванов и Филатов были причастны к выводу в январе 2016 года €45 млн (в то время 3,9 млрд руб.) из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи у него валюты. В этом, как и в перовом эпизоде уголовного дела, фигурировали еще несколько человек, в том числе бывший предправления КБ «Интеркоммерц» Александр Бугаевский, объявленный в розыск.

В ходе процесса, который по ходатайству прокуратуры прошел в закрытом режиме, подсудимые вину не признали, утверждая, что к хищению средств банка не имели отношения, а при покупке паромов не совершили ничего противозаконного, выполняя поручение президента, за что впоследствии получили благодарность.

В то же время прокуратура сочла вину фигурантов доказанной и потребовала для господ Иванова и Филатова четырнадцать с половиной и четырнадцать лет колонии соответственно.

Приговор суда отказался немногим мягче: Тимуру Иванову было назначено наказание в виде 13 лет общего режима со штрафом 100 млн руб. Также он был лишен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания почетного строителя. Антону Филатову суд назначил двенадцать с половиной лет заключения со штрафом 25 млн руб.

Обоим в течение четырех лет после освобождения запрещено заниматься деятельностью, связной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях, в том числе с госучастием.

Поскольку по делу о паромах мера пресечения господину Иванову не избиралась — с 24 апреля 2024 года он сидит в «Лефортово» по обвинению в получении взятки в размере 1,185 млрд руб.,— суд постановил взять его «под стражу в зале суда». Возможно, именно это обстоятельство вызвало на губах у экс-замминистра улыбку.

Она не исчезла с его лица и когда суд удовлетворил иски потерпевших — Агентства по страхованию вкладов, ставшего правопреемником рухнувшего банка «Интеркоммерц», а также Главного управления обустройства войск на общую сумму более 4,1 млрд руб. Также судья постановил конфисковать у подсудимых имущество на сумму легализованных средств — 216,6 млн руб.

В этой связи суд сохранил под арестом собственность фигурантов до производства вышеназванных выплат. Когда оглашался список арестованного имущества, оказалось, что у господина Иванова арестовали не так и много: квартиру в центре столицы на Поварской улице площадью 317,2 кв. м кадастровой стоимостью 115 млн руб., а также жилой дом площадью 344 кв. м в поселке Архангельское за 8,8 млн руб. Правда, выяснилось, что в ходе обысков по месту его жительства на улице Бурденко (там, по словам защиты, находится квартира его гражданской жены госпожи Китаевой) у него нашли 56 млн руб., еще 5,8 млн руб.— в служебных кабинетах на Фрунзенской набережной. В другой же квартире, в Чистом переулке, у замминистра обнаружили 2,5 млн руб., $13,5 тыс. и €14,7 тыс. Еще 2,2 млн руб. хранились у него на счете в ВТБ. Второй подсудимый оказался собственником двух земельных участков в столице за 6,5 млн и 1,1 млн руб., а также подержанного автомобиля Cadillac 2013 года выпуска. Никаких серьезных средств на счетах, кроме $70 тыс. и 2,5 млн руб., у господина Филатова не нашли.

Покидая суд, адвокаты осужденных заявили, что не согласны с приговором и намерены его обжаловать. Так, защищавший господина Иванова Мурад Мусаев счел его «показательной экзекуцией».

«Его сделали жертвой напоказ, и он этого не заслужил»,— сказал защитник, отметив, что защита не собирается «мириться с этим произволом».

Обвинение в хищении средств при приобретении паромов господин Мусаев назвал «вымышленным», отметив, что в действительности «Оборонлогистика» приобрела паромы, стоящие €13,6 млн, за €12,4 млн. Сумма более €1 млн была потрачена продавцом паромов на дооборудование судов, их обслуживание и доставку в Россию: на покупку и установку спасательного оборудования, резервного генератора, средств связи, в том числе спутниковой, на оплату услуг экипажа, портовые сборы и т. п., заявил защитник.

«Все эти дополнительные блага "Оборонлогистика", по сути, получила даром,— сказал господин Мусаев.— Таким образом, компания заплатила €12,4 млн, а взамен получила товар стоимостью не менее €13,6 млн — какое же это хищение?!» Господин Мусаев отметил, что, поскольку «хищения не было, не было и никакой легализации». Также, по его словам, господин Иванов непричастен и к выводу средств из банка.

«Мы не сомневаемся в том, что деньги из банка были похищены, но какое отношение к этому имеет Иванов? — задал риторический вопрос защитник.— Никакого!»

Он заявил, что по этому пункту обвинения в отношении Тимура Иванова не было представлено «в прямом смысле слова никаких доказательств». При этом он назвал вымышленной информацию о «многомиллиардном имуществе» своего клиента, пояснив, что Тимур Иванов купил дом в подмосковном поселке Раздоры на кредитные средства, которые были получены под залог квартиры на Поварской улице. А поскольку господин Иванов уже более года находится под стражей и не может обслуживать кредит, банк инициировал процедуру его банкротства, уточнил защитник.

Это не последнее дело в отношении экс-замминистра обороны. В перспективе Тимуру Иванову предстоит предстать перед судом за получение взяток на сумму 1,185 млрд руб. в виде строительства и реставрации принадлежащих его семье объектов недвижимости. Данное дело недавно пополнилось новым эпизодом — о получении взятки в размере еще 152 млн руб. от представителей сельхозпредприятия «Русское село». Впрочем, обвинение по последнему пункту господину Иванову пока не предъявили, хотя расследование данного дела должно завершиться к концу лета.

Мария Локотецкая