Для алкоголя наступил «Ренессанс»

Третий по величине производитель спирта в России «Ренессанс» выкупил по 25% акций в АО «Евразийская алкогольная группа», которое выпускает популярный алкогольный напиток Santo Stefano, и в «ЕАГ трейд», занимающемся его дистрибуцией. В будущем доля покупателя может быть доведена до 50%. Такой бизнес не мог не заинтересовать профильных инвесторов: спрос на подобную продукцию продолжает активно расти — только Santo Stefano было продано за 2024 год более 80 млн бутылок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в ООО «Ренессанс» (производитель спирта), компания выкупила 25% акций АО «Евразийская алкогольная группа» (ЕАГ), выпускающего алкогольный напиток Santo Stefano. В компании добавили, что еще 25% долей были приобретены в ООО «ЕАГ трейд», выступающем основным дистрибутором Santo Stefano. Сделка предусматривает опцион увеличения до 50% как в ЕАГ, так и в «ЕАГ трейд», пояснил “Ъ” гендиректор «Ренессанса» Максим Текутьев. По его словам, этой покупкой компания намерена усилить свое присутствие на алкогольном рынке. При этом не планируется менять основное направление производства, добавляет он. В АО «Европейская алкогольная группа» на запрос “Ъ” не ответили.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает бизнес ЕАГ и «ЕАГ трейд» совокупно в 16 млрд руб. Цена 25% бизнесов с учетом дисконта за неконтрольный пакет могла составить 3–3,5 млрд руб., не исключает эксперт.

На 2003 год АО «Евразийская алкогольная группа», выпускающее винные и пивные напитки под брендами Santo Stefano, Chester’s, Cuvee Moscou, принадлежало Отару Балинову, по данным ЕГРЮЛ. По собственным данным группы, она способна выпускать около 9 млн дал продукции. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ЕАГ увеличилась на 1,02%, до 8,67 млрд руб., чистая прибыль — на 68,37%, почти до 1,6 млрд руб. «ЕАГ трейд» на 33,33% принадлежит господину Балинову. Выручка компании в 2024 году составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 881,5 млн руб.

ООО «Ренессанс» зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 2018 году. Одним из основных бенефициаров компании выступает гендиректор Алина Чочаева, ей принадлежат 49%, остальная доля — у ООО «Оникс», находящегося в управлении у ЗПИФ «Центр проф». До февраля 2023 года владельцем бизнеса был Александр Русаков, который в 2018–2019 годах контролировал ООО «Торговый дом "Русалко"», выпускавшее водку под брендами «Росспиртпром», «Сучки», «Эльбрус». По данным СПАРК, в 2024 году выручка «Ренессанса» увеличилась более чем в 14 раз, почти до 4,64 млрд руб., чистая прибыль составила 852,28 млн руб. против 181,7 млн руб. убытка годом ранее. По итогам января—апреля 2025 года «Ренессанс» занял третье место среди крупнейших производителей спирта в РФ, выпустив 976 тыс. декалитров продукции, следует из данных участников рынка.

На российском рынке «Ренессанс» стал известен в 2022 году, выкупив на торгах за 238,4 млн руб. имущество производителя спирта «Риал» Хадиса Абазехова в Кабардино-Балкарии. Ранее у «Риала», который мог осуществлять поставки сырья заводам, связанным со структурами экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, начались проблемы после их масштабных проверок по подозрению в уклонении от уплаты налогов (см. “Ъ” от 5 июля 2022 года).

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что для «Ренессанса» эта сделка в первую очередь направлена на диверсификацию портфеля. По его мнению, сейчас спиртовые предприятия не заинтересованы быть только поставщиками, а стремятся к собственному выпуску алкогольной продукции.

Для «Ренессанса» актив может быть интересен из-за роста спроса на газированный алкоголь, говорит руководитель WineRetail Александр Ставцев. По его оценке, в 2024 году было произведено около 80 млн бутылок Santo Stefano. Интерес компании может быть также связан с падением продаж водки в низкой ценовой категории, добавляет эксперт. Спрос на игристые вина продолжит расти в стране, ожидает директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб. По ее оценке, импорт игристых вин сейчас сокращается на 12–15%, в то время как других вин — на 25–30%.

В то же время в ЕАГ, вероятно, пришли к решению о продаже доли в бизнесе из-за перехода Santo Stefano из категории пивных напитков в слабоалкогольную продукцию крепостью 8%, предполагает Александр Ставцев. Недавно компания зарегистрировала необходимую декларацию о соответствии, следует из реестра Росаккредитации. Для таких напитков акциз составляет 148 руб. за литр, в то время как для пивных — в пять раз меньше, 30 руб. за литр, что приведет к заметному подорожанию такой продукции, добавляет он. Сейчас Росалкогольтабакконтроль начал бороться с миграцией напитков из одних категорий в другие, где акцизы меньше, напоминает господин Ставцев.

Владимир Комаров