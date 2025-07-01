«Масленица» готова к празднованию

Крупному производителю продуктов питания ГК «Эфко» удалось получить разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на выкуп у Exoil Group ООО «Масленица», бывшей «дочки» американской Bunge. С приобретением актива стоимостью более 16 млрд руб. «Эфко» перейдут права на бренды растительного масла «Олейна» и Ideal. Сделка может сделать группу крупнейшим производителем бутилированного подсолнечного масла в России. Но доходность этого бизнеса остается отрицательной из-за высокой стоимости сырья.

ГК «Эфко» получила разрешение ФАС на приобретение ООО «Масленица», сообщили “Ъ” в компании. Доля группы в структуре в рамках сделки вырастет с текущих 31,4% до 100%. Продавцом актива выступает Exoil Group. “Ъ” направил запрос в ФАС.

Совладелец Exoil Group Карен Ванецян пояснил “Ъ”, что решение о продаже «Масленицы» связано с планами сконцентрироваться на экспортном бизнесе, отказавшись от работы на локальном рынке. Продавать другие мощности в России Exoil Group пока не планирует.

Руководитель департамента M&A инвестфонда BGP Capital Иван Пешков предполагает, что рыночная стоимость «Масленицы» — 16–17 млрд руб. Оценка инвестбанкира Ильи Шумова — 18–20 млрд руб.

ООО «Масленица» — бывший актив американской Bunge в России. Компания существует с 2004 года и до 2023 года называлась «Бунге СНГ». Затем бизнес был продан Exoil Group. Согласно СПАРК, сейчас господин Ванецян владеет 0,1% долей в «Масленице». 99,9% находятся на балансе ООО «Агроинвест». В этой структуре 68,6% долей принадлежат катарской «КГА Холдинг ЛЛС», которую на рынке связывают с Exoil Group. 31,4% долей в ней 14 апреля получило АО «Эфко продукты питания» (структура ГК «Эфко»). Выручка «Масленицы» в 2024 году составила 32,4 млрд руб., увеличившись на 23,9% год к году. Чистая прибыль при этом сократилась на 18,7%, до 2,8 млрд руб.

ГК «Эфко» — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. Согласно рейтингу Infoline Food & Drink, в 2024 году выручка «Эфко» составила 344 млрд руб., прибавив 23% год к году. Уступала по этому показателю группа только российскому подразделению PepsiCo.

«Масленица» развивает маслоэкстракционный завод в поселке Колодезный Воронежской области. Bunge вложила в этот проект $130 млн. Элеватор для строительства в 2006 году был выкуплен у структур ГК «Эфко». Сейчас предприятие может перерабатывать 2,1 тыс. тонн подсолнечника в сутки, выпуская в год 200 млн бутылок масла. «Эфко» планирует увеличить мощность до 2,6 тыс. тонн семечки в сутки, пояснили “Ъ” в компании. В числе других ключевых активов «Масленицы» — потребительские бренды «Олейна» и Ideal, которые также войдут в периметр сделки с «Эфко».

По данным, приведенным в годовом отчете «Русагро», в 2024 году на долю «Эфко» пришлось 10% произведенной в России бутилированной продукции. Сейчас в портфеле «Эфко» бренды «Слобода» и Altero, после добавления к ним «Олейны» и Ideal рыночная доля вырастет до 27%, считают в самой группе. Новые марки компания планирует выпускать в том числе на производственной площадке Тольятти.

По данным исследовательской компании NTech, в 2024 году самыми продаваемыми в рознице брендами растительного масла стали «Слобода» (14,8% натуральных продаж), «Золотая семечка» (10,7%), Altero (9,1%) и «Олейна» (6,6%). Доля Ideal — 1,4%. В целом продажи растительного масла с мая 2024 года по апрель 2025 года, по данным аналитической компании «Нильсен», сократились на 5,1% в натуральном выражении. В NTech отметили снижение на 1,4% в натуральном выражении с апреля 2024 года по март 2025 года. Зато продажи в денежном выражении за этот же период выросли на 11,5%.

Производство подсолнечного масла в январе—мае 2025 года снизилось на 17% год к году, до 3,7 млн тонн, подсчитали в консалтинговом агентстве OleoScope. Непосредственно в мае падении составило 21% год к году. Аналитики отмечают, что маржинальность переработки подсолнечника остается отрицательной из-за высокой стоимости сырья и роста экспортных пошлин: в апреле она составила минус 11%. «Из-за высокой цены на семечку, дорогих кредитов и сильного рубля у маслозаводов сейчас положение не самое хорошее»,— констатирует Иван Пешков. По его словам, спрос внутри России полностью обеспечен и производители во многом ориентированы на экспорт в Египет, Китай, Турцию, Индию. Хотя поставки за рубеж из-за низкой рентабельности сейчас сокращаются (см. “Ъ” от 11 апреля).

Александра Мерцалова