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Иран официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Президент Ирана подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает местное агентство Tasnim. Закон считается вступившим в силу с момента подписания президентом.

24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. На той же неделе иранские власти запретили допуск к ядерным объектам главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Он говорил, что агентство не фиксировало признаков создания Ираном ядерного оружия.

Что такое МАГАТЭ

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29 июня президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с иранским коллегой призвал возобновить миссию МАГАТЭ в Иране.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Американские горки для иранского атома».

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